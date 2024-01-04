Маск представил новое поколение робота Optimus

Опубликовано первое видео нового робота Илона Маска – Optimus Gen 2

Маск опубликовал видео человекоподобного робота Optimus Gen 2. По сравнению с предыдущим поколением, Optimus Gen 2 был значительно доработан.

На видео показано, что робот уже может, например, брать яйца, не разбивая их, и приседать.

Доработки нового поколения робота:

Новые приводы и датчики, разработанные компанией Tesla.

Скорость ходьбы увеличилась на 30%.

Масса уменьшена на 10 кг.

Совершенно новые руки, имеющие 11 степеней свободы, и совершенно новая шея с 2 степенями свободы.

В компании заявили, что новый робот сначала будет применяться на заводах Tesla, и как только его проверят в реальных рабочих условиях, Optimus Gen 2 начнут продавать всем желающим.

Маск ранее заявлял, что спрос на Optimus может составлять от 10 до 20 миллиардов штук, и такие прогнозы впечатляют. Стоить же Optimus Gen 2 будет около 20 тысяч долларов или 1,8 млн рублей.