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Маск представил новое поколение робота Optimus

Опубликовано первое видео нового робота Илона Маска – Optimus Gen 2

Маск опубликовал видео человекоподобного робота Optimus Gen 2. По сравнению с предыдущим поколением, Optimus Gen 2 был значительно доработан.

На видео показано, что робот уже может, например, брать яйца, не разбивая их, и приседать.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Доработки нового поколения робота:

  • Новые приводы и датчики, разработанные компанией Tesla.
  • Скорость ходьбы увеличилась на 30%.
  • Масса уменьшена на 10 кг.
  • Совершенно новые руки, имеющие 11 степеней свободы, и совершенно новая шея с 2 степенями свободы.

Новая Hyundai Sonata – названы цены

В компании заявили, что новый робот сначала будет применяться на заводах Tesla, и как только его проверят в реальных рабочих условиях, Optimus Gen 2 начнут продавать всем желающим.

Маск ранее заявлял, что спрос на Optimus может составлять от 10 до 20 миллиардов штук, и такие прогнозы впечатляют. Стоить же Optimus Gen 2 будет около 20 тысяч долларов или 1,8 млн рублей.

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
04.01.2024
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