Маск представил новое поколение робота Optimus
Маск опубликовал видео человекоподобного робота Optimus Gen 2. По сравнению с предыдущим поколением, Optimus Gen 2 был значительно доработан.
На видео показано, что робот уже может, например, брать яйца, не разбивая их, и приседать.
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Доработки нового поколения робота:
- Новые приводы и датчики, разработанные компанией Tesla.
- Скорость ходьбы увеличилась на 30%.
- Масса уменьшена на 10 кг.
- Совершенно новые руки, имеющие 11 степеней свободы, и совершенно новая шея с 2 степенями свободы.
В компании заявили, что новый робот сначала будет применяться на заводах Tesla, и как только его проверят в реальных рабочих условиях, Optimus Gen 2 начнут продавать всем желающим.
Маск ранее заявлял, что спрос на Optimus может составлять от 10 до 20 миллиардов штук, и такие прогнозы впечатляют. Стоить же Optimus Gen 2 будет около 20 тысяч долларов или 1,8 млн рублей.
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