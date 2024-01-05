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Выиграй Ладу
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Перекраска кузовных деталей из-за сколов...

Эксперты рассказали, почему не стоит перекрашивать кузовные детали без повода

Перекраска кузовных деталей из-за сколов снижает остаточную стоимость автомобиля

Эксперты предупреждают, что частичная перекраска кузова снижает остаточную стоимость автомобиля. Это связано с тем, что даже на сертифицированных сервисах не всегда удается подобрать тон краски, который идеально совпадет с заводским. В результате автомобиль будет выглядеть менее ухоженным и привлекательным, что негативно скажется на его цене при продаже.

Кроме того, перекраска кузовных деталей – довольно дорогостоящая процедура. В зависимости от размера и количества повреждений, стоимость работ может составить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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В большинстве случаев мелкие сколы и царапины можно устранить без перекрашивания. Для этого существуют специальные подкрашивающие наборы, которые можно приобрести в любом автомагазине. Ремонтная краска наносится на поврежденное место с помощью кисточки или специального маркера. После высыхания краска становится практически незаметной.

Если сколы и царапины слишком глубокие, то перед подкрашиванием их необходимо зашпаклевать. Для этого можно использовать специальную шпаклевку для автомобилей. После нанесения шпаклевки поврежденное место необходимо отшлифовать и обезжирить. Только после этого можно приступать к подкрашиванию.

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Источник: Российская газета

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
05.01.2024
Фото:Depositphotos
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