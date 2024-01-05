#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Куда девается заряд из аккумулятора в мороз
5 января
Куда девается заряд из аккумулятора в мороз
Эксперты объяснили, почему зимой аккумулятор...
Revo Zero Energy
5 января
Revo Zero Energy: водородный минивэн с запасом хода более 1100 км
Компания Revo Zero представила водородный...
Пхукет, Таиланд
5 января
Популярность Таиланда среди россиян рекордно выросла
Спрос российских туристов на авиаперелеты в...

Этот Мерседес может сгореть из-за одного болта!

164 автомобиля Mercedes-Benz GLE отозваны из-за неправильной регулировки болта

Причиной отзывной кампании стала неправильная регулировка болта, соединяющего заземляющий провод с 12-вольтовыми аккумуляторами. Этот дефект, допущенный рабочим завода Mercedes, мог привести к возгоранию машин.

Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE

О проблеме автопроизводитель был впервые оповещён ещё в марте 2021 года. Клиент пожаловался, что не может завести свой внедорожник, и что на приборной панели отображается предупреждающее сообщение о заряде аккумулятора. В Mercedes попытались разобраться, но не обнаружили доказательств производственной проблемы и не приняли никаких мер.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

5 изменений для водителей в 2024 году – подготовьтесь морально заранее

Однако позже в том же году во время проверки качества постпроизводства была обнаружена ещё одна проблема, связанная с аккумулятором. Выяснилось, что группа обеспечения качества выявила неисправность в одном из автомобилей во время производства и отправила его в группу доработки, где отметили её как исправленную.

Отзыв автомобилей Mercedes-Benz GLE затронул внедорожники моделей GLE 350 и 450, выпущенные на заводе в период с 9 февраля по 15 ноября 2021 года.

Автопроизводитель уже уведомил владельцев о необходимости посетить дилерские центры для проведения бесплатного ремонта и замены неисправных болтов.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Carscoops

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Mercedes-Benz
05.01.2024
Фото:Mercedes-Benz
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz GLE-класса

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв