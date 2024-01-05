Этот Мерседес может сгореть из-за одного болта!

164 автомобиля Mercedes-Benz GLE отозваны из-за неправильной регулировки болта

Причиной отзывной кампании стала неправильная регулировка болта, соединяющего заземляющий провод с 12-вольтовыми аккумуляторами. Этот дефект, допущенный рабочим завода Mercedes, мог привести к возгоранию машин.

Mercedes-Benz GLE

О проблеме автопроизводитель был впервые оповещён ещё в марте 2021 года. Клиент пожаловался, что не может завести свой внедорожник, и что на приборной панели отображается предупреждающее сообщение о заряде аккумулятора. В Mercedes попытались разобраться, но не обнаружили доказательств производственной проблемы и не приняли никаких мер.

Однако позже в том же году во время проверки качества постпроизводства была обнаружена ещё одна проблема, связанная с аккумулятором. Выяснилось, что группа обеспечения качества выявила неисправность в одном из автомобилей во время производства и отправила его в группу доработки, где отметили её как исправленную.

Отзыв автомобилей Mercedes-Benz GLE затронул внедорожники моделей GLE 350 и 450, выпущенные на заводе в период с 9 февраля по 15 ноября 2021 года.

Автопроизводитель уже уведомил владельцев о необходимости посетить дилерские центры для проведения бесплатного ремонта и замены неисправных болтов.

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Источник: Carscoops