Этот Мерседес может сгореть из-за одного болта!
Причиной отзывной кампании стала неправильная регулировка болта, соединяющего заземляющий провод с 12-вольтовыми аккумуляторами. Этот дефект, допущенный рабочим завода Mercedes, мог привести к возгоранию машин.
О проблеме автопроизводитель был впервые оповещён ещё в марте 2021 года. Клиент пожаловался, что не может завести свой внедорожник, и что на приборной панели отображается предупреждающее сообщение о заряде аккумулятора. В Mercedes попытались разобраться, но не обнаружили доказательств производственной проблемы и не приняли никаких мер.
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Однако позже в том же году во время проверки качества постпроизводства была обнаружена ещё одна проблема, связанная с аккумулятором. Выяснилось, что группа обеспечения качества выявила неисправность в одном из автомобилей во время производства и отправила его в группу доработки, где отметили её как исправленную.
Отзыв автомобилей Mercedes-Benz GLE затронул внедорожники моделей GLE 350 и 450, выпущенные на заводе в период с 9 февраля по 15 ноября 2021 года.
Автопроизводитель уже уведомил владельцев о необходимости посетить дилерские центры для проведения бесплатного ремонта и замены неисправных болтов.
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Источник: Carscoops
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