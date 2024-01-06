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Производитель электромотоциклов предложил невероятные условия гарантии

Zero Motorcycles предложил пятилетнюю гарантию без ограничения пробега

Zero Motorcycles, основанная в 2006 году, является одной из ведущих компаний в области производства электрических мотоциклов. С 2024 года все модели Zero Motorcycles, продаваемые в Европе, будут иметь пятилетнюю гарантию без ограничения пробега.

Zero Motorcycles
Zero Motorcycles

Это означает, что независимо от того, сколько километров пройдет мотоцикл, владелец будет защищен гарантией на протяжении пяти лет.

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Ранее компания предлагала пятилетнюю гарантию только на аккумуляторные батареи ZForce ZF, которые используются в электрических мотоциклах. Однако теперь гарантия распространяется на все компоненты мотоциклов, включая двигатель, контроллер, раму, подвеску и колеса. Это является ясным подтверждением того, что компания доверяет своей продукции и готова нести ответственность за ее качество.

Одним из важных нововведений является возможность передачи гарантии новому владельцу. Zero Motorcycles понимает, что не все владельцы будут использовать свои мотоциклы в течение всего пятилетнего периода гарантии. Поэтому, если мотоцикл будет продан в течение этого срока, гарантия будет передана новому владельцу.

Кроме того, некоторые модели 2023 года, приобретенные через авторизованную дилерскую сеть Zero, также могут иметь право на участие в программе пятилетней гарантии без ограничения пробега.

Источник: RideApart

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Zero Motorcycles
Количество просмотров 1
06.01.2024
Фото:Zero Motorcycles
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