Производитель электромотоциклов предложил невероятные условия гарантии
Zero Motorcycles, основанная в 2006 году, является одной из ведущих компаний в области производства электрических мотоциклов. С 2024 года все модели Zero Motorcycles, продаваемые в Европе, будут иметь пятилетнюю гарантию без ограничения пробега.
Это означает, что независимо от того, сколько километров пройдет мотоцикл, владелец будет защищен гарантией на протяжении пяти лет.
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Ранее компания предлагала пятилетнюю гарантию только на аккумуляторные батареи ZForce ZF, которые используются в электрических мотоциклах. Однако теперь гарантия распространяется на все компоненты мотоциклов, включая двигатель, контроллер, раму, подвеску и колеса. Это является ясным подтверждением того, что компания доверяет своей продукции и готова нести ответственность за ее качество.
Одним из важных нововведений является возможность передачи гарантии новому владельцу. Zero Motorcycles понимает, что не все владельцы будут использовать свои мотоциклы в течение всего пятилетнего периода гарантии. Поэтому, если мотоцикл будет продан в течение этого срока, гарантия будет передана новому владельцу.
Кроме того, некоторые модели 2023 года, приобретенные через авторизованную дилерскую сеть Zero, также могут иметь право на участие в программе пятилетней гарантии без ограничения пробега.
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Источник: RideApart
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