Производитель электромотоциклов предложил невероятные условия гарантии

Zero Motorcycles предложил пятилетнюю гарантию без ограничения пробега

Zero Motorcycles, основанная в 2006 году, является одной из ведущих компаний в области производства электрических мотоциклов. С 2024 года все модели Zero Motorcycles, продаваемые в Европе, будут иметь пятилетнюю гарантию без ограничения пробега.

Zero Motorcycles

Это означает, что независимо от того, сколько километров пройдет мотоцикл, владелец будет защищен гарантией на протяжении пяти лет.

Ранее компания предлагала пятилетнюю гарантию только на аккумуляторные батареи ZForce ZF, которые используются в электрических мотоциклах. Однако теперь гарантия распространяется на все компоненты мотоциклов, включая двигатель, контроллер, раму, подвеску и колеса. Это является ясным подтверждением того, что компания доверяет своей продукции и готова нести ответственность за ее качество.

Одним из важных нововведений является возможность передачи гарантии новому владельцу. Zero Motorcycles понимает, что не все владельцы будут использовать свои мотоциклы в течение всего пятилетнего периода гарантии. Поэтому, если мотоцикл будет продан в течение этого срока, гарантия будет передана новому владельцу.

Кроме того, некоторые модели 2023 года, приобретенные через авторизованную дилерскую сеть Zero, также могут иметь право на участие в программе пятилетней гарантии без ограничения пробега.

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Источник: RideApart