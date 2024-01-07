Житель Курска решил запрыгнуть в такси на ходу – вот что из этого вышло
Инцидент произошел в ноябре. Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, запрыгнул в движущееся такси Volkswagen Polo и повредил заднее левое стекло машины. Ущерб, причиненный собственнику машины, составил 5 тыс. рублей.
Мужчина признал вину по ст. 7.17 КоАП РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и раскаялся в содеянном. Пострадавшая сторона не стала заявлять гражданский иск на возмещение имущественного вреда. Также гражданка попросила дать мужчине не высокий размер штрафа.
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Мужчина получил административный штраф в размере 400 рублей.
Однако некоторые пользователи в сети посчитали, что мужчина должен был понести более суровое наказание. Другие же отметили, что прыжок в движущееся такси был очень опасным и мог привести к серьезным травмам или даже смерти.
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Источник: Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области
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