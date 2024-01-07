#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мужчина угнал автомобиль из-за того, что замерз на улице в шлепанцах
7 января
Мужчина угнал автомобиль из-за того, что замерз на улице в шлепанцах
В городе Светлый мужчина в шлепках замерз и...
Житель Курска решил запрыгнуть в такси на ходу – вот что из этого вышло
7 января
Житель Курска решил запрыгнуть в такси на ходу – вот что из этого вышло
Мужчина разбил голову после прыжка в едущее...
ЛМС-901 «Байкал»
7 января
Самолет «Байкал»: новый импульс для развития туризма на Камчатке
Разрабатываемый самолет «Байкал» даст толчок...

Житель Курска решил запрыгнуть в такси на ходу – вот что из этого вышло

Мужчина разбил голову после прыжка в едущее такси и получил штраф 400 рублей

Инцидент произошел в ноябре. Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, запрыгнул в движущееся такси Volkswagen Polo и повредил заднее левое стекло машины. Ущерб, причиненный собственнику машины, составил 5 тыс. рублей.

Мужчина признал вину по ст. 7.17 КоАП РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и раскаялся в содеянном. Пострадавшая сторона не стала заявлять гражданский иск на возмещение имущественного вреда. Также гражданка попросила дать мужчине не высокий размер штрафа.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как «прикурить» автомобиль, чтобы не пришлось потом его ремонтировать

Мужчина получил административный штраф в размере 400 рублей.

Однако некоторые пользователи в сети посчитали, что мужчина должен был понести более суровое наказание. Другие же отметили, что прыжок в движущееся такси был очень опасным и мог привести к серьезным травмам или даже смерти.

Источник: Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
07.01.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0