Названы самые ненадежные авто по версии WhatCar

Найдена причина, почему Audi A6 признан самым ненадежным авто в бизнес-классе

Самым ненадежным автомобилем бизнес-класса назван Audi A6. К такому выводу пришли эксперты британского портала WhatCar и страховой компании MotorEasy. В ходе исследования они выяснили, что более чем 21 тысяча владельцев автомобилей различных марок говорят о неисправностях своих машин.

Возглавил своеобразный антирейтинг Audi A6, этот немецкий седан выпускается с 2018 года. Его надежность эксперты оценили всего в 76,3%. Отмечается, что в 22% случаях владельцы столкнулись с проблемами электрики. Столько же жалоб высказали по поводу неисправности спутниковой навигации и мультимедийной системы. Кроме того, у модели есть проблемы с коробкой передач, системой кондиционирования, тормозами, рулевым управлением и даже кузовом.

Audi A6

Вторую строчку в рейтинге самых ненадежных авто занимает Alfa Romeo Giulia – надежность автомобиля эксперты оценили в 77,3%. Почти 44% владельцев жаловались на частые поломки, причем на каждый третий случай ремонта понадобилось больше недели. Слабыми местами Alfa Romeo Giulia названы аккумулятор, двигатель и электрика.

Далее следует дизельная BMW 3-й серии начиная с 2019 года выпуска. Надежность этого седана составляет 78%, при этом почти треть автомобилей хотя бы раз выходила из строя. Основные проблемы включают выхлопную систему, спутниковую навигацию и мультимедийное оборудование, а также менее частые жалобы на кузов, тормоза и электрооборудование.

Alfa Romeo Giulia BMW 3-Series

Полностью список ненадежных машин бизнес-класса выглядит следующим образом:

Audi A6 (2018 г. – н.в.) – рейтинг надежности 76,3%;

Alfa Romeo Giulia (2016 г. – н.в.) – 77,3%;

BMW 3-Series дизель (2019 г. – н.в.) – 78%;

Audi A3 (2013–2020 гг.) – 80,8%;

Jaguar XF (2015 г. – н.в.) – 85,9%;

Skoda Superb дизель (2015–2023 гг.) – 86,7%;

BMW 3-Series (2012–2019 гг.) – 87,5%;

Jaguar XE (2015 г. – н.в.) – 88,7%;

Volvo S90/V90 (2016–2023 гг.) – 88,9%;

BMW 5-Series плагин-гибрид (2017 г. – н.в.) – 89,8%.

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Источник: ixbt.com