Эти правила помогут избежать пробуксовки и усилят устойчивость автомобиля в гололед

Эксперт нашел объяснение необходимости увеличивать дистанцию между авто зимой

Одним из важнейших правил безаварийного передвижения на автомобиле в условиях снегопада и гололеда является увеличенная дистанция между машинами. Таким мнением с «Известиями» поделился технический директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов.

Он подчеркнул, что при выезде на заснеженную дорогу необходимо максимально плавно нажимать на педали газа и тормоза. Управление автомобилем в зимнее время априори должно быть предельно аккуратным, а во время снегопада этому правилу нужно следовать неукоснительно, подчеркивает Рузанов.

«Все маневры совершайте медленно и аккуратно. Лучше поговорки ”тише едешь, дальше будешь”, пожалуй, и не скажешь», — рассказал собеседник издания.

Рузанов подчеркнул, что практически все современные автомобили имеют режимы вождения «зима» или «эко», благодаря которым можно уменьшить пробуксовку автомобиля.

«Второе важное правило — дистанция. В условиях сниженной видимости или снежной каши на дороге лучше увеличить ее вдвое и избежать риска встречи с бампером ближайшего автомобиля. Важно помнить и о боковом интервале», — отметил автоэксперт.

Дополнительные проблемы в зимнее время могут доставить переметы, колеи и сугробы на обочинах, они сужают проезжую часть и ухудшают видимость. Во время перестроения на полосе с переметом (невысокие сугробы между полосами движения) нужно въезжать на снежный бугор на низкой скорости и под острым углом. Выезжать тоже нужно плавно, а при обгоне другой машины и перестроениях из ряда в ряд не нужно поворачивать руль на большой угол, советует Рузанов.

Кроме того, в условиях плохой видимости из-за снегопада рекомендуется включать не только габариты, но и ближний свет, противотуманки. При подъезде к перекрестку можно включить и аварийку, подчеркивает автоэксперт. А лучшим решением в непогоду будет отказ от поездки на автомобиле, если есть такая возможность, резюмирует Рузанов.

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Источник: iz.ru