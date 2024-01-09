Только у 4% владельцев этого хэтчбека были проблемы — он стал дешевле на 50 тысяч рублей
На российском авторынке в продаже у одного из дилеров в Москве появился новый Suzuki Swift японской сборки. Автомобиль 2022 года выпуска без пробега может заинтересовать тех, кто ищет надежный и прочный хэтчбек по цене в 1,94 млн рублей.
Ранее, в ноябре 2023 года, аналогичный Suzuki Swift, только 2023 года выпуска, выставили на продажу в Петербурге. Частный продавец хотел выручить за него 1,99 млн рублей. Автомобиль у московского дилера выполнен в двух цветах: белый кузов, черная крыша и черные корпуса зеркал заднего вида.
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Под капотом Suzuki Swift экономичный четырехцилиндровый атмосферник объемом 1,2 л, в сочетании с 12-вольтовым стартер-генератором он выдает 83 лошадиные силы. В качестве трансмиссии – робот.
Отмечается, что Suzuki Swift считается одним из самых надежных хэтчбеков на рынке. Согласно опросу экспертов издания Whatcar и страховой компании MotorEasy, только 4% владельцев этой марки сталкивались с различного рода проблемами.
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Источник: avtonovostidnya.ru
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