Только у 4% владельцев этого хэтчбека были проблемы — он стал дешевле на 50 тысяч рублей

На авторынке России нашли самый надежный хэтчбек по цене 1,95 млн рублей

На российском авторынке в продаже у одного из дилеров в Москве появился новый Suzuki Swift японской сборки. Автомобиль 2022 года выпуска без пробега может заинтересовать тех, кто ищет надежный и прочный хэтчбек по цене в 1,94 млн рублей.

Ранее, в ноябре 2023 года, аналогичный Suzuki Swift, только 2023 года выпуска, выставили на продажу в Петербурге. Частный продавец хотел выручить за него 1,99 млн рублей. Автомобиль у московского дилера выполнен в двух цветах: белый кузов, черная крыша и черные корпуса зеркал заднего вида.

Suzuki Swift

Из объявления следует, что в комплектацию входят литые колесные диски, биксеноновые фары, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, задний парктроник с камерой заднего вида, датчики света и дождя, отделанные экокожей сиденья и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

Под капотом Suzuki Swift экономичный четырехцилиндровый атмосферник объемом 1,2 л, в сочетании с 12-вольтовым стартер-генератором он выдает 83 лошадиные силы. В качестве трансмиссии – робот.

Отмечается, что Suzuki Swift считается одним из самых надежных хэтчбеков на рынке. Согласно опросу экспертов издания Whatcar и страховой компании MotorEasy, только 4% владельцев этой марки сталкивались с различного рода проблемами.

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Источник: avtonovostidnya.ru