На заводе Hyundai после простоя начали обучать персонал и обслуживать оборудование

На заводе Hyundai нашли возможность возобновить работу после двух лет простоя

Автомобильный завод Hyundai в Петербурге начал функционировать после двухлетнего простоя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

«Простой не продлен. Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования», — сообщили в пресс-службе предприятия.

На текущий момент в штате завода числится порядка 800 человек, сейчас проводится обучение персонала и обслуживание оборудования, уточнили в пресс-службе. Напомним, совет директоров Hyundai Motor 19 декабря 2023 года одобрил план по продаже завода. Отмечается, что компания Hyundai Motor намерена продолжить послепродажное обслуживание в России. Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказывал, что запуск сборки автомобилей на бывшем заводе южнокорейского концерна Hyundai в Петербурге планируется начать до середины 2024 года.

Ранее стало известно, что руководство завода Hyundai в марте 2022 года приняло решение приостановить выпуск автомобилей. Этому предшествовали проблемы с поставками комплектующих. В вынужденный простой отправились 2206 работников из 2537. До приостановки деятельности в цехах предприятия собирали модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Производственная мощность завода с момента его запуска в 2010 году составляла более 200 тысяч автомобилей в год.

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Источник: tass.ru