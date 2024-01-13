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С ходу – в ледяной бассейн: видео необычной аварии

На ралли в Австрии произошел зрелищный сход с трассы

В отличие от других видов автоспорта, маршруты ралли часто проходят по дорогам общего пользования. То есть, на многих участках нет отбойников и зон для безопасного торможения. Поэтому водителю и штурману нужно быть аккуратнее со скоростью, углами поворотов и учитывать сцепление с дорогой. Именно поэтому ралли столь зрелищны.

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И именно во время раллийных гонок происходят самые интересные аварии. Например, эта Skoda Fabia RS вдруг оказалась в австрийском бассейне.

Гонщик Йоханнес Кефербек и штурман Илка Минор участвовали в гонке 2024 года в Яннерраллие (северная Австрия). Кефербек на спуске допустил ошибку, и всё пошло наперекосяк.

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Скорость, запоздалое торможение, обледенелая дорога… В итоге Skoda не повернула, а поехала прямо в бассейн возле поворота дороги. Деревянный забор оказался единственной преградой, и автомобиль легко разнес его в щепки.

Машина полностью погрузилась в воду, но Кефербек и Минор смогли благополучно выбраться. Травм они не получили.

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Кирилл Панов
Фото:Youtube
Количество просмотров 2
13.01.2024
Фото:Youtube
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