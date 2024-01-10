Этот светодиод обезопасит водителя от ослепляющего эффекта зеркала заднего вида
Не все автовладельцы знают о некоторых функциях современных автомобилей. Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов поделился с «Российской газетой» некоторыми из них.
«Например, корректировка размещения ремня безопасности – в некоторых машинах положение крепления ремня можно сделать вертикальным, зажав фиксатор», – объяснил собеседник издания.
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Кроме того, у водителей есть возможность избежать ослепляющего эффекта от зеркала заднего вида. Для этого есть специальный светодиод, он установлен, чтобы владелец автомобиля понимал, что зеркало электрохромное, уточнил Рязанов.
Рязанов подчеркнул, что все иномарки с 2008 года оснащаются системами контроля давления в шинах (TPMS). Она предупреждает о снижении давления на 25%, но у моделей отечественного автопрома, включая бюджетные, такая опция, как правило, редкость, резюмировал специалист.
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Источник: rg.ru
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