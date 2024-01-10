Названы регионы – лидеры продаж электронных полисов ОСАГО

РСА: в России почти на 10% за год выросли продажи электронных полисов ОСАГО

В России за 2023 год на 9,8% выросли продажи электронных полисов ОСАГО относительно аналогичного периода годом ранее. Такими данными поделились в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

«Согласно статистике РСА, в 2023 году в России было продано 25,5 млн полисов электронного ОСАГО, что на 9,8% больше, чем годом ранее. В 2022 году было продано 23,3 млн полисов е-ОСАГО. Доля проданных е-ОСАГО составляет примерно 62% от всех проданных за этот период полисов обязательной "автогражданки"», – приводятся в официальном сообщении слова президента РСА Евгения Уфимцева.

Лидерами продаж электронных полисов по регионам стали: Москва (2,5 млн полисов е-ОСАГО, 9,7% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в России); Московская область (1,4 млн полисов, 5,4%); Краснодарский край (1,1 млн полисов, 4,1%); Свердловская область (876 тысяч полисов, 3,4%) и Петербург (800 тысяч е-ОСАГО, 3,1%).

Далее в топ-10 вошли Татарстан (767 тысяч е-ОСАГО, 3%); Челябинская область (734 тысячи е-ОСАГО, 2,9%); Самарская область (613 тыс. е-ОСАГО, 2,4%); Новосибирская область (607 тысяч е-ОСАГО, 2,4%), Ростовская область (607 тысяч е-ОСАГО, 2,4%).

На позициях с 11-го по 15-е места идут Воронежская область (544 тысячи е-ОСАГО, 2,1%); Красноярский край (541 тысяча е-ОСАГО, 2,1%); Башкирия (531 тысяча е-ОСАГО, 2,1%); Нижегородская область (507 тысяч е-ОСАГО, 2%); Алтайский край (499 тысяч е-ОСАГО, 2%).

По словам Уфимцева, рост продаж электронных полисов ОСАГО наглядно демонстрирует, что с каждым годом все больше водителей отдают предпочтение быстрому и удобному оформлению электронных полисов в режиме онлайн. Президент РСА подчеркнул, что одним из ключевых достижений 2023 года стал тот факт, что теперь водителям доступно не только оформление полиса онлайн, но и электронное урегулирование убытка по ОСАГО через ресурс Госуслуги по европротоколу, без посещения офиса страховой компании.

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Источник: ria.ru