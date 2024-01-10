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Этот отечественный автомобиль второй год подряд сохраняет статус самого популярного в РФ

«Автостат»: продажи автомобилей в России по итогам 2023 года выросли почти на 70%

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2023 года составили 1,06 млн экземпляров, это на 69% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такую статистику озвучили аналитики агентства «Автостат» в ходе онлайн-эфира «Автостат Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги декабря 2023 года».

Специалисты аналитического агентства использовали данные АО «Паспорт Промышленный консалтинг» и собственные данные по сегментации автомобильного рынка.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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В топ-3 самых продаваемых машин вошли три марки. Бесспорным лидером российского рынка осталась отечественная Lada с показателем 324,4 тыс. проданных машин. Вторую строчку и лидерство среди иномарок заняла китайская марка Chery – на ее долю пришлось 119 тыс. проданных экземпляров. Замкнул тройку лидеров еще один китайский бренд, а именно Haval, реализовавший в России 111,7 тыс. автомобилей за 2023 год.

Lada Granta второй год подряд сохраняет статус самой продаваемой модели в России. Ее показатель по итогам 2023 года достиг 195,9 тыс. экземпляров. Лучшим иностранным автомобилем назван кроссовер Haval Jolion – 55,6 тыс. штук. Также в топ-5 вошли Lada Niva, Lada Vesta и Chery Tiggo 7 PRO Max – все модели преодолели отметку в 40 тыс. проданных машин.

Источник: autostat.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / senivpetro, Wikimedia
10.01.2024
Фото:freepik / senivpetro, Wikimedia
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

-40