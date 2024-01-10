Этот отечественный автомобиль второй год подряд сохраняет статус самого популярного в РФ

«Автостат»: продажи автомобилей в России по итогам 2023 года выросли почти на 70%

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2023 года составили 1,06 млн экземпляров, это на 69% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такую статистику озвучили аналитики агентства «Автостат» в ходе онлайн-эфира «Автостат Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги декабря 2023 года».

Специалисты аналитического агентства использовали данные АО «Паспорт Промышленный консалтинг» и собственные данные по сегментации автомобильного рынка.

В топ-3 самых продаваемых машин вошли три марки. Бесспорным лидером российского рынка осталась отечественная Lada с показателем 324,4 тыс. проданных машин. Вторую строчку и лидерство среди иномарок заняла китайская марка Chery – на ее долю пришлось 119 тыс. проданных экземпляров. Замкнул тройку лидеров еще один китайский бренд, а именно Haval, реализовавший в России 111,7 тыс. автомобилей за 2023 год.

Lada Granta второй год подряд сохраняет статус самой продаваемой модели в России. Ее показатель по итогам 2023 года достиг 195,9 тыс. экземпляров. Лучшим иностранным автомобилем назван кроссовер Haval Jolion – 55,6 тыс. штук. Также в топ-5 вошли Lada Niva, Lada Vesta и Chery Tiggo 7 PRO Max – все модели преодолели отметку в 40 тыс. проданных машин.

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Источник: autostat.ru