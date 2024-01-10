Этот отечественный автомобиль второй год подряд сохраняет статус самого популярного в РФ
Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2023 года составили 1,06 млн экземпляров, это на 69% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такую статистику озвучили аналитики агентства «Автостат» в ходе онлайн-эфира «Автостат Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги декабря 2023 года».
Специалисты аналитического агентства использовали данные АО «Паспорт Промышленный консалтинг» и собственные данные по сегментации автомобильного рынка.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
В топ-3 самых продаваемых машин вошли три марки. Бесспорным лидером российского рынка осталась отечественная Lada с показателем 324,4 тыс. проданных машин. Вторую строчку и лидерство среди иномарок заняла китайская марка Chery – на ее долю пришлось 119 тыс. проданных экземпляров. Замкнул тройку лидеров еще один китайский бренд, а именно Haval, реализовавший в России 111,7 тыс. автомобилей за 2023 год.
Lada Granta второй год подряд сохраняет статус самой продаваемой модели в России. Ее показатель по итогам 2023 года достиг 195,9 тыс. экземпляров. Лучшим иностранным автомобилем назван кроссовер Haval Jolion – 55,6 тыс. штук. Также в топ-5 вошли Lada Niva, Lada Vesta и Chery Tiggo 7 PRO Max – все модели преодолели отметку в 40 тыс. проданных машин.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: autostat.ru
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!
Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...