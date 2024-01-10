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Весь январь модели Jetour можно купить на выгодных условиях

Jetour нашел возможность продлить для россиян «Фестиваль продаж» еще на месяц

Бренд Jetour продлевает для россиян до 31 января действие программы «Фестиваль продаж», в рамках которой можно приобрести автомобили китайского производителя с выгодой 150 тысяч рублей и привлекательными условиями от банков. Об этом рассказали в пресс-службе «Джетур Мотор Рус».

Представители компании уточнили, что условия кредитования от четырех банков охватят все модели Jetour, а выгода в 150 тысяч рублей распространится на все комплектации модели Jetour Dashing. В частности, в течение всего января покупатели смогут приобрести на выгодных кредитных условиях Jetour X90 Plus, Jetour X70 Plus, Jetour Dashing от четырех банков.

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Кредитные предложения доступны у официальных дилеров Jetour на все модели, включая Dashing, X70 Plus, X90 Plus. Для оформления кредита необходимо российское гражданство или постоянная прописка в РФ. Обо всех нюансах кредитования можно уточнить непосредственно в банке.

«В течение января можно приобрести автомобиль Jetour Dashing в любой комплектации с выгодой 150 тысяч рублей у официальных дилеров Jetour. Предложение суммируется со всеми кредитными программами банков-партнеров. Акция действует до 31 января 2024 года. Подробности необходимо уточнять в отделе продаж выбранного дилерского центра», — рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, Jetour – это бренд кроссоверов и внедорожников для путешествий, с момента создания в 2018 году он стремительно занял свою нишу на рынке Китая, продав 800 тысяч автомобилей за первые пять лет присутствия. На мировой рынок Jetour вышел в 2019 году. В настоящее время в более чем 40 странах функционирует порядка 600 дилерских и сервисных центров бренда.

Продуктовая линейка сегодня представлена семейными кроссоверами X70, X90 и городским молодежным кроссовером Dashing. Реализуя концепцию Travel+, Jetour предлагает автомобили SUV-сегмента для путешествий.

Источник: пресс-служба Jetour

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Jetour
Количество просмотров 1
10.01.2024
Фото:Jetour
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