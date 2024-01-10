Для детей и подростков открыли школы безопасности на дорогах

Первая школа обучения детей безопасности на дорогах появилась в МАДИ

Много было разговоров о том, что наша страна нуждается в современной программе обучения детей основам безопасности на дорогах. Наконец дело сдвинулось с мертвой точки: Движение Первых открыло первые школы «Безопасность в Движении» для детей и подростков.



Первые очные школы появились 4 декабря в пяти регионах России: в Москве, Ярославле, Оренбурге, Махачкале и Краснодаре. Одна из них начала свою работу на базе первичного отделения Первых в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ).





Полезный опыт

Во многом это похоже на советский подход, когда правилам поведения на дорогах учились в школах и детских садах. Ежегодно в учебном плане занятиям на эту тему отводилось в среднем 17 часов, а на уроки приглашали сотрудников автоинспекции. Советские дети постигали правила на детских автоплощадках, которые были оборудованы светофорами, переходами и дорожными знаками. Катаясь на велосипедах и педальных автомобилях, они запоминали правила поведения на дороге. «Бесколесные» изображали пешеходов – и учились безопасно переходить дорогу.

В современных реалиях

Теперь вместо педальных машинок – электрические самокаты и современные средства защиты на случай падения. Детям будут преподавать основы ПДД, они узнают об устройстве самокатов и велосипедов, научатся правильно и безопасно управлять ими. Предусмотрены занятия на тренировку внимания и скорости реагирования, специалисты расскажут и о правилах оказания первой помощи. Усвоенные знания можно будет проверить, пройдя тест, по результатам которого участникам вручат сертификат.

Школа «Безопасность в Движении» также работает в онлайн-формате – в удобном месте и в любое время можно смотреть познавательные видео и проверять свои знания с помощью тестов.

Обучение детей будет проходить до 30 июня 2024 года.

Первые выпускники

Торжественное открытие программы состоялось в МАДИ. Гостями мероприятия стали председатель Общероссийской детско-юношеской организации «Юные инспекторы движения» Валентина Кульбицкая, советник отдела департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Светлана Кропачева и ректор Московского автомобильно-дорожного университета Артем Ажгиревич - участники Движения.

За первые несколько недель работы Школы обучение прошли более 3 000 ребят, а к началу летнего сезона катания их число вырастет до сотен тысяч.