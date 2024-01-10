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Вас тоже слепят? Люди призывают установить предел яркости фар

Яркость фар стала проблемой для 90% водителей

Благодаря современным технологиям свет автомобильных фар с каждым годом становится все ярче и ярче. Новое исследование показало, что проблема ослепления водителей встречных автомобилей продолжает усугубляться.

Большинство водителей знают, что такое ослепление светом фар встречных автомобилей, и опрос 2000 водителей, проведенный RAC, показал, что девять из десяти водителей считают, что у некоторых машин фары слишком яркие. Три четверти заявили, что встречный транспорт ослепляет их светом фар регулярно, а трое из десяти считают что свет большинства фар современных машин слишком резкий. То есть, это жалобы, в том числе, тех людей, кто ездит со слишком яркими (по их же мнению) фарами.

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Год назад на яркий свет жаловались 80% опрошенных водителей.

Две трети водителей вынуждены после разъезда со встречным транспортом сбавлять скорость и ждать, пока их глаза снова привыкнут к темноте. Еще две трети водителей считают, что чрезмерная яркость фар может провоцировать аварии.

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При этом люди сообщают, что едва не попадали в аварии, будучи ослепленными светом фар встречных машин. 10% автомобилистов из-за яркого света фар других машин предпочитают не ездить в темное время суток.

После ослепления зрение восстанавливается в течение 1-5 секунд, и за это время автомобиль на трассе успевает проехать до 160 метров.

В итоге в ряде стран активисты намерены обращаться в правительства, чтобы те изучили и как-то решили эту проблему. В частности, такое обращение готовится в Великобритании.

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Кирилл Панов
Фото:Unsplash
10.01.2024
Фото:Unsplash
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