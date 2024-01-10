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16-летний чемпион Всероссийских пляжных игр не справился с управлением авто и погиб

В Башкирии разбился на машине самый сильный подросток России

Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев погиб во время ДТП. По предварительной информации, 8 января 16-летний подросток не справился с управлением автомобиля. Об аварии ТАСС рассказал отец чемпиона Андрей Батяев.

«На трассе М-5, 1357 км, за 80 км от города Октябрьский», — рассказал отец подростка, уточняя о месте аварии.
Сергей Батяев
Сергей Батяев
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В управлении ГИБДД по Башкирии уточнили, что погибший управлял автомобилем, который был приобретен за день до аварии. Отмечается, что молодой человек выехал на полосу встречного движения, не справившись с управлением. Вместе с Батяевым в машине находился подросток 14 лет, он остался жив, но получил серьезные травмы.

Напомним, Сергей Батяев в 11-летнем возрасте победил во Всероссийских соревнованиях по русскому силомеру «Сила РДШ» (Российское движение школьников). Кроме того, подросток удостоился звания абсолютного чемпиона по воркауту Всероссийских пляжных игр, он являлся многократным победителем республиканской олимпиады школьников на кубок им. Юрия Гагарина по физкультуре.

Источник: tass.ru

Фото: https://vk.com/batyaev2008

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