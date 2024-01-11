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XPeng представила «Сухопутный авианосец»

XPeng Motors начнет продавать летающий автомобиль уже в 2024 году

XPeng Motors нацелена на небо и заявила о новом сотрудничестве по выводу на рынок своего летающего автомобиля XPeng Huitian. Это модульный летательный аппарат, способный передвигаться как по дорогам, так и по воздуху.

Модульный летающий автомобиль XPeng Huitian «Наземный авианосец» (слева)
Модульный летающий автомобиль XPeng Huitian «Наземный авианосец» (слева)

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Предпродажа новинки начнется в конце 2024 года, а первые поставки машин клиентам запланированы на 2025 год. Другая летающая модель, которая тоже скоро появится в продаже, получила название Land and Air.

Летающий автомобиль XPeng Land and Air
Летающий автомобиль XPeng Land and Air

Компания разместила акции на Гонконгской фондовой бирже и подробно рассказала о сотрудничестве между Guangdong XPeng и Guangdong Huitian, которые находятся под эгидой XPeng Motors. Партнерство официально заключили 2 января 2024 года.

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Компания Guangdong Huitian, контролируемая Хэ Сяопэном, основным акционером XPeng Motors, занимается исследованиями и разработками летающих автомобилей. Guangdong XPeng, дочерняя компания XPeng Motors, займется проектированием и производством инновационных автомобилей.

Модульный летающий автомобиль XPeng Huitian «Наземный авианосец» (Land Aircraft Carrier) имеет уникальную конструкцию и может перевозить 4-5 пассажиров. Он оснащен гибридной силовой установкой и его не нужно заряжать от сети.

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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Кирилл Панов
Фото:XPeng Motors
Количество просмотров 1
11.01.2024
Фото:XPeng Motors
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