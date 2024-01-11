XPeng представила «Сухопутный авианосец»

XPeng Motors начнет продавать летающий автомобиль уже в 2024 году

XPeng Motors нацелена на небо и заявила о новом сотрудничестве по выводу на рынок своего летающего автомобиля XPeng Huitian. Это модульный летательный аппарат, способный передвигаться как по дорогам, так и по воздуху.

Модульный летающий автомобиль XPeng Huitian «Наземный авианосец» (слева)

Предпродажа новинки начнется в конце 2024 года, а первые поставки машин клиентам запланированы на 2025 год. Другая летающая модель, которая тоже скоро появится в продаже, получила название Land and Air.

Летающий автомобиль XPeng Land and Air

Компания разместила акции на Гонконгской фондовой бирже и подробно рассказала о сотрудничестве между Guangdong XPeng и Guangdong Huitian, которые находятся под эгидой XPeng Motors. Партнерство официально заключили 2 января 2024 года.

Компания Guangdong Huitian, контролируемая Хэ Сяопэном, основным акционером XPeng Motors, занимается исследованиями и разработками летающих автомобилей. Guangdong XPeng, дочерняя компания XPeng Motors, займется проектированием и производством инновационных автомобилей.

Модульный летающий автомобиль XPeng Huitian «Наземный авианосец» (Land Aircraft Carrier) имеет уникальную конструкцию и может перевозить 4-5 пассажиров. Он оснащен гибридной силовой установкой и его не нужно заряжать от сети.