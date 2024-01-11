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Седан Changan забрался в горы на рекордную высоту

Changan попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря Qiyuan A07

Седан Changan Qiyuan A07 во время поездки от озера Айдинг в Турфане (Синьцзян, Китай) до Тибета (3151 км пути) успешно преодолел рекордный перепад высот – 5720,019 метра. То есть, автомобиль установил новый мировой рекорд Гиннесса.

Changan Qiyuan A07 на высоте 5566 метров
Changan Qiyuan A07 на высоте 5566 метров

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Changan Qiyuan A07 предлагается в семи комплектациях по цене от 155 900 до 179 900 юаней (1,94-2,24 млн рублей).

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Автомобиль построен на платформе Changan EPA1 и оснащается гибридной силовой установкой мощностью 208 л.с. Есть и полностью электрическая версия мощностью 258 л.с. и с запасом хода 515 км.

Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4905, 1910 и 1480 мм, а колесная база достигает 2900 мм.

То есть, Changan Qiyuan A07 имеет те же размеры, что и Hyundai Sonata.

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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Кирилл Панов
Фото:Changan
11.01.2024
Фото:Changan
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