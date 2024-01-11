Седан Changan забрался в горы на рекордную высоту

Changan попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря Qiyuan A07

Седан Changan Qiyuan A07 во время поездки от озера Айдинг в Турфане (Синьцзян, Китай) до Тибета (3151 км пути) успешно преодолел рекордный перепад высот – 5720,019 метра. То есть, автомобиль установил новый мировой рекорд Гиннесса.

Changan Qiyuan A07 на высоте 5566 метров

Changan Qiyuan A07 предлагается в семи комплектациях по цене от 155 900 до 179 900 юаней (1,94-2,24 млн рублей).

Автомобиль построен на платформе Changan EPA1 и оснащается гибридной силовой установкой мощностью 208 л.с. Есть и полностью электрическая версия мощностью 258 л.с. и с запасом хода 515 км.

Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4905, 1910 и 1480 мм, а колесная база достигает 2900 мм.

То есть, Changan Qiyuan A07 имеет те же размеры, что и Hyundai Sonata.