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В продаже появился новый Geely Xingyue L

Geely озвучила цены на новый кроссовер Xingyue L

Geely Xingyue L будет предлагаться в трех комплектациях, которые будут отличаться только уровнем оснащения – двигатель и коробка у автомобиля неизменны.

Geely Xingyue L
Geely Xingyue L

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Стоить новый кроссовер в Китае будет от 137 200 до 155 200 юаней или в переводе на наши деньги 1,7-1,93 млн рублей. Если модель приедет в Россию, то ее цена будет раза в два больше.

Geely Xingyue L
Geely Xingyue L

Xingyue L – это компактный кроссовер, но с очень большой колесной базой – 2845 мм. То есть, она сопоставима с базами среднеразмерных кроссоверов.

Выбираем лучший средний кроссовер — выигрываем Ладу!

При этом длина, ширина и высота Geely Xingyue L составляют 4770, 1895 и 1689 мм. То есть, автомобиль имеет те же габариты, что и Hyundai Santa Fe.

Автомобиль оснащается 2-литровым турбомотором с непосредственным впрыском мощностью 218 л.с. и с крутящим моментом 325 Нм.

Двигатель работает в паре с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Autohome.com.cn
11.01.2024
Фото:Autohome.com.cn
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