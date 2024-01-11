В продаже появился новый Geely Xingyue L
Geely Xingyue L будет предлагаться в трех комплектациях, которые будут отличаться только уровнем оснащения – двигатель и коробка у автомобиля неизменны.
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Стоить новый кроссовер в Китае будет от 137 200 до 155 200 юаней или в переводе на наши деньги 1,7-1,93 млн рублей. Если модель приедет в Россию, то ее цена будет раза в два больше.
Xingyue L – это компактный кроссовер, но с очень большой колесной базой – 2845 мм. То есть, она сопоставима с базами среднеразмерных кроссоверов.
При этом длина, ширина и высота Geely Xingyue L составляют 4770, 1895 и 1689 мм. То есть, автомобиль имеет те же габариты, что и Hyundai Santa Fe.
Автомобиль оснащается 2-литровым турбомотором с непосредственным впрыском мощностью 218 л.с. и с крутящим моментом 325 Нм.
Двигатель работает в паре с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.
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