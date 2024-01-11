Эти параметры давления в шинах помогут избежать ДТП в зимнее время

В ГИБДД рассказали, что недокачанные шины могут стать причиной аварии

Для каждого автомобиля предусмотрены рекомендованные производителем параметры. Более того, информация об этом прописана на табличке в проеме водительской двери. Как правило, процесс накачки шин не является сложной задачей, но в условиях низких температур к этому процессу нужно подходить более ответственно.

Отсутствие нужного давления в шинах в зимнее время может повлиять на безопасность управления автомобилем и спровоцировать аварию. О том, как избежать этих проблем, рассказал представитель ГИБДД.

Дело в том, что при охлаждении газ уменьшается в объеме, если в мастерской шину накачали до рекомендуемых 2,2 или 2,4 атмосферы в теплом помещении, то на морозе этот показатель изменится примерно на 0,1 атмосферы на каждые 7 градусов.

В итоге начальные 2,2 или 2,4 атмосферы могут уменьшиться до 1,8 или 2 атмосфер. Если не заметить, что шины недокачаны, управление автомобилем ухудшится, включая торможение, и возрастает риск аварии. Кроме того, из-за недокачанных шин автомобиль будет двигаться с большим сопротивлением, и топлива в этом случае будет тратиться больше.

Низкое давление в шинах приводит к неравномерному износу протектора. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо регулярно проверять давление в шинах. Желательно после того, как машина простоит на улице несколько часов, подкачать шины с учетом изменения температуры. В этом случае у водителя будет возможность сравнить реальное давление с тем, которое рекомендовал производитель.

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Источник: njcar.ru