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Кроссовер Geely за 1 млн? Появился и такой

Geely начала продажи нового кроссовера Haoyue PRO

Сегодня Geely официально представила кроссовер Haoyue PRO. В Китае он предлагается в двух комплектациях по цене от 86 900 до 89 900 юаней (1,08-1,12 млн рублей).

Geely Haoyue PRO
Geely Haoyue PRO

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Кроссовер оснащается 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 181 л.с. и 290 Нм. Мотор сочетается исключительно с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением.

Geely Haoyue PRO
Geely Haoyue PRO

Благодаря этому кроссовер разгоняется до 190 км/ч, расходуя на 100 км пути всего 6,85 литра бензина.

Geely Haoyue PRO
Geely Haoyue PRO

Длина, ширина и высота Geely Haoyue PRO составляют 4518, 1834 и 1715 мм, а колесная база достигает 2666 мм. То есть, кроссовер немного больше по размерам, чем Hyundai Tucson и гораздо больше, чем Hyundai Creta.

Выбираем лучший средний кроссовер — выигрываем Ладу!

В салоне установлена цифровая панель приборов и большой экран мультимедии. Их общая длина составляет 1,02 метра. К слову, экраны получили новое антибликовое покрытие.

Будет ли Geely Haoyue PRO поставляться в Россию, пока неизвестно. Если будет, то его стоимость окажется раза в два больше.

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Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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Кирилл Панов
Фото:Autohome.com.cn
Количество просмотров 1
11.01.2024
Фото:Autohome.com.cn
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