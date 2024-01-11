Кроссовер Geely за 1 млн? Появился и такой
Сегодня Geely официально представила кроссовер Haoyue PRO. В Китае он предлагается в двух комплектациях по цене от 86 900 до 89 900 юаней (1,08-1,12 млн рублей).
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Кроссовер оснащается 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 181 л.с. и 290 Нм. Мотор сочетается исключительно с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением.
Благодаря этому кроссовер разгоняется до 190 км/ч, расходуя на 100 км пути всего 6,85 литра бензина.
Длина, ширина и высота Geely Haoyue PRO составляют 4518, 1834 и 1715 мм, а колесная база достигает 2666 мм. То есть, кроссовер немного больше по размерам, чем Hyundai Tucson и гораздо больше, чем Hyundai Creta.
В салоне установлена цифровая панель приборов и большой экран мультимедии. Их общая длина составляет 1,02 метра. К слову, экраны получили новое антибликовое покрытие.
Будет ли Geely Haoyue PRO поставляться в Россию, пока неизвестно. Если будет, то его стоимость окажется раза в два больше.
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