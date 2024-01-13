Вот что сделают с собаками, искусавшими машины дилера на сотни тысяч долларов

Псы-вандалы, нанесшие автосалону ущерб в $350 тыс., пойманы

«Преступный» дуэт псов-вандалов, которые превратили автосалон по продаже подержанных автомобилей в Хьюстоне (штат Техас, США) в свою площадку для разборок и нанесших ущерб около 350 000 долларов во время серии нападений на авто в ноябре и декабре прошлого года, наконец-то задержан.

На видеозаписи два бездомных пса, один из которых был идентифицирован как помесь дворняги и бультерьера, запрыгнули на капот Toyota Corolla на стоянке автосалона и попытались оторвать передний бампер. Они также повредили множество других автомобилей, оторвав бамперы и панели кузова и оставив на них царапины и следы укусов.

Специалисты говорят, что, скорее всего, животные проникли на стоянку подержанных автомобилей, преследуя бездомных кошек, укрывавшихся под капотами автомобилей. Иначе довольно сложно объяснить остервенение, с которым они расправлялись с припаркованными автомобилями.

Первого пса, который получил кличку Дэшер, поймали в начале декабря, а 31 декабря удалось задержать и второго. Дэшер был признан здоровым и не проявлял признаков агрессии, так что он подходящий кандидат для того, чтобы отдать его в хорошие руки. За вторым псом все еще наблюдают.

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Видео: YouTube