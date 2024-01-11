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АЕБ: продажи легковых автомобилей и LCV на российском рынке вырастут в 2024 году

Ассоциация европейского бизнеса нашла предпосылки для роста авторынка РФ на 15%

В 2024 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на авторынке России могут вырасти на 15% и составить порядка 1,3 млн экземпляров. Такой вывод следует из презентации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) к итоговой пресс-конференции.

«В 2024 году комитет ассоциации ожидает увеличения продаж до 1,3 млн автомобилей, учитывая различные каналы поставки», — говорится в презентации.
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Еще один «китаец» нашей сборки: как едет? Какой расход?

При этом в ассоциации отметили, что доля рынка электромобилей в 2024 году на российском авторынке может составить от 1,5% до 2%. Это порядка 20 тысяч экземпляров, уточнили в АЕБ.

Согласно данным АО «Паспорт промышленный консалтинг», продажи автомобилей по итогам 2023 года составили 1,13 млн штук. Рост к показателям 2022 года составил 57,8%, подытожили в ассоциации.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / prostooleh
Количество просмотров 3
11.01.2024
Фото:freepik / prostooleh
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