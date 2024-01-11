Власти Финляндии решили пока не открывать границу с Россией

Финляндия продлила решение о закрытии границ с Россией — теперь до 11 февраля

Хельсинки не будут открывать границу с Российской Федерацией до 11 февраля текущего года. Решение об этом власти Финляндии озвучили сегодня, 11 января.

В ходе брифинга по итогам заседания кабинета министров глава МВД Мари Рантанен подчеркнула, что решение правительства основано на желании пресечь поток нелегальной миграции на восточных рубежах страны.

«Правительство сегодня приняло решение о продлении закрытия границы с Россией до 11 февраля. Все пограничные переходы останутся закрытыми, не считая железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала», — уточнила глава финского МВД.

В официальном пресс-релизе говорится, что решение было принято правительством страны на основе полученных данных в ходе наблюдений и информации от пограничной службы, а также от других органов власти. В Хельсинки убеждены, что нелегальный въезд осуществлялся под влиянием иностранных властей или других субъектов.

«Это явление также было связано с международной преступностью», – говорится в тексте пресс-релиза, опубликованного на сайте МВД республики.

По мнению властей Финляндии, нелегальная миграция несет серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в стране.

Напомним, ограничения на въезд из России власти Финляндии начали вводить 9 ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. В период с 30 ноября до 13 декабря прошлого года все пункты пересечения сухопутной границы с РФ были закрыты. Финские власти приняли решение открыть два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, но после этого граница полностью была закрыта до 14 января 2024 года.

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Источник: ria.ru