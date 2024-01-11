Власти Финляндии решили пока не открывать границу с Россией
Хельсинки не будут открывать границу с Российской Федерацией до 11 февраля текущего года. Решение об этом власти Финляндии озвучили сегодня, 11 января.
В ходе брифинга по итогам заседания кабинета министров глава МВД Мари Рантанен подчеркнула, что решение правительства основано на желании пресечь поток нелегальной миграции на восточных рубежах страны.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
«Правительство сегодня приняло решение о продлении закрытия границы с Россией до 11 февраля. Все пограничные переходы останутся закрытыми, не считая железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала», — уточнила глава финского МВД.
В официальном пресс-релизе говорится, что решение было принято правительством страны на основе полученных данных в ходе наблюдений и информации от пограничной службы, а также от других органов власти. В Хельсинки убеждены, что нелегальный въезд осуществлялся под влиянием иностранных властей или других субъектов.
«Это явление также было связано с международной преступностью», – говорится в тексте пресс-релиза, опубликованного на сайте МВД республики.
По мнению властей Финляндии, нелегальная миграция несет серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в стране.
Напомним, ограничения на въезд из России власти Финляндии начали вводить 9 ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. В период с 30 ноября до 13 декабря прошлого года все пункты пересечения сухопутной границы с РФ были закрыты. Финские власти приняли решение открыть два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, но после этого граница полностью была закрыта до 14 января 2024 года.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: ria.ru
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!