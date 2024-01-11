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Компания зашла в тупик: раскрыты подробности о первом беспилотном автомобиле Apple

Apple наняла еще больше водителей для тестирования беспилотных автомобилей

IT-гигант Apple увеличил количество беспилотных автомобилей и нанял еще больше профессиональных водителей для их тестирования.

СМИ проанализировали документы американских регуляторов и выяснили, что в начале 2024 года компания протестировала на трассах штата Калифорния 68 беспилотных автомобилей. Штат водителей-тестировщиков при этом увеличился до 162 человек, они проводят тесты и обучают алгоритмы.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Еще один «китаец» нашей сборки: как едет? Какой расход?

По информации, в 2023 году было зарегистрировано рекордное количество тестировщиков транспортных средств Apple — более 200 человек. Но через некоторое время руководство корпорации решило свернуть все разработки и сократить штат проекта Apple Car. В СМИ решили, что компания «зашла в тупик».

На долю только одной компании Cruise из Калифорнии приходится самое большое количество беспилотных транспортных средств — 1015 единиц. При этом самый большой штат тестировщиков у компании Waymo, там наняли 664 человека. Напомним, изначально в Apple планировали представить свой первый автомобиль-беспилотник в 2026 году, но дату анонса перенесли.

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Источник: lenta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:YouTube
Количество просмотров 2
11.01.2024
Фото:YouTube
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