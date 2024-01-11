Компания зашла в тупик: раскрыты подробности о первом беспилотном автомобиле Apple

Apple наняла еще больше водителей для тестирования беспилотных автомобилей

IT-гигант Apple увеличил количество беспилотных автомобилей и нанял еще больше профессиональных водителей для их тестирования.

СМИ проанализировали документы американских регуляторов и выяснили, что в начале 2024 года компания протестировала на трассах штата Калифорния 68 беспилотных автомобилей. Штат водителей-тестировщиков при этом увеличился до 162 человек, они проводят тесты и обучают алгоритмы.

По информации, в 2023 году было зарегистрировано рекордное количество тестировщиков транспортных средств Apple — более 200 человек. Но через некоторое время руководство корпорации решило свернуть все разработки и сократить штат проекта Apple Car. В СМИ решили, что компания «зашла в тупик».

На долю только одной компании Cruise из Калифорнии приходится самое большое количество беспилотных транспортных средств — 1015 единиц. При этом самый большой штат тестировщиков у компании Waymo, там наняли 664 человека. Напомним, изначально в Apple планировали представить свой первый автомобиль-беспилотник в 2026 году, но дату анонса перенесли.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: lenta.ru