Компания зашла в тупик: раскрыты подробности о первом беспилотном автомобиле Apple
IT-гигант Apple увеличил количество беспилотных автомобилей и нанял еще больше профессиональных водителей для их тестирования.
СМИ проанализировали документы американских регуляторов и выяснили, что в начале 2024 года компания протестировала на трассах штата Калифорния 68 беспилотных автомобилей. Штат водителей-тестировщиков при этом увеличился до 162 человек, они проводят тесты и обучают алгоритмы.
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По информации, в 2023 году было зарегистрировано рекордное количество тестировщиков транспортных средств Apple — более 200 человек. Но через некоторое время руководство корпорации решило свернуть все разработки и сократить штат проекта Apple Car. В СМИ решили, что компания «зашла в тупик».
На долю только одной компании Cruise из Калифорнии приходится самое большое количество беспилотных транспортных средств — 1015 единиц. При этом самый большой штат тестировщиков у компании Waymo, там наняли 664 человека. Напомним, изначально в Apple планировали представить свой первый автомобиль-беспилотник в 2026 году, но дату анонса перенесли.
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Источник: lenta.ru
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