Осторожно, воруют тенты с машин! (видео)

Полиция Забайкалья раскрыла кражу автомобильных тентов-чехлов

Двое жителей Читы обратились в полицию – с их автомобилей ночью пропали тенты-чехлы, служащие для защиты от снегопада. По сообщению МВД Медиа, общий ущерб составил около 12 тысяч рублей. Со стороны потеря может показаться не очень значительной, но бесспорно, что для каждого из водителей потеря наверняка стала досадной неожиданностью – никому не хочется наблюдать такое, выйдя утром к машине.

Полиция оперативно отработала поступившие заявления, и по записям с камер видеонаблюдения установила, как именно произошла кража. Не составило труда установить и личности подозреваемых – ими оказались двое местных жителей 1989 и 1973 годов рождения.

«Как выяснили правоохранители, злоумышленники ночью похитили теплые накидки с машин, намереваясь в дальнейшем их продать. Украденные портативные гаражи полицейские обнаружили и изъяли на балконе у одного из сообщников. В настоящее время найденное имущество возвращено законным владельцам», – сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Судя по приложенному видео, в ту ночь подельники употребляли спиртные напитки и, очевидно, в определенный момент «созрели на подвиги», причем второй тент они утащили после предпринятой «дозаправки». Уточняется, что в отношении подозреваемых уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, а сами предприимчивые собутыльники теперь находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: МВД Медиа