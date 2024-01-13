Рэпер Will.I.Am разглядел в Мерседесе музыкальный инструмент

Дебютировавший на CES 2024 MBUX Sound Drive превращает движение в «музыку»

Ваш следующий электромобиль может помочь вам сочинять мелодии, если Mercedes-Benz и рэпер Will.I.Am добьются своего. Автопроизводитель объединился с рэпером Уильямом Адамсом на выставке CES 2024, чтобы превратить сигналы автомобиля в «музыкальные выражения».

Технология, получившая название MBUX Sound Drive, реагирует на поведение водителя – торможение, ускорение, рулевое управление и т.д. – и интерпретирует его в небольшие мелодии и звуки. Система Sound Drive будет доступна на сегодняшних автомобилях Mercedes-Benz при обновлении ПО, а также на будущих моделях (предустановлена).

Специалисты были удивлены, насколько интересной и приятной была при этом мелодия. Когда вы стоите перед пешеходным переходом или просто на стоянке, Sound Drive воспроизводит простую партию баса и перкуссии (игра на ударных). По мере увеличения скорости к этому добавляются новые звуки, в которых последовательно появляются мелодии и вокал. Эта музыка может стать изящным маленьким сопровождением при поездках по городу, особенно романтических.

Если же звук раздражает или сбивает с толку в пробках с остановками, его легко отключить.

«MBUX Sound Drive совершенствует технологии вождения и звука, позволяя автомобилистам производить музыку, просто управляя автомобилем. Это открывает совершенно новый способ создания многомерного звукового дизайна», — заявил рэпер Will.I.Am.

Система появится на всех автомобилях Mercedes-Benz и Mercedes-AMG с системой MBUX второго поколения во второй половине 2024 года.

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Источник: Motor1