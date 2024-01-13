Рэпер Will.I.Am разглядел в Мерседесе музыкальный инструмент
Ваш следующий электромобиль может помочь вам сочинять мелодии, если Mercedes-Benz и рэпер Will.I.Am добьются своего. Автопроизводитель объединился с рэпером Уильямом Адамсом на выставке CES 2024, чтобы превратить сигналы автомобиля в «музыкальные выражения».
Технология, получившая название MBUX Sound Drive, реагирует на поведение водителя – торможение, ускорение, рулевое управление и т.д. – и интерпретирует его в небольшие мелодии и звуки. Система Sound Drive будет доступна на сегодняшних автомобилях Mercedes-Benz при обновлении ПО, а также на будущих моделях (предустановлена).
Специалисты были удивлены, насколько интересной и приятной была при этом мелодия. Когда вы стоите перед пешеходным переходом или просто на стоянке, Sound Drive воспроизводит простую партию баса и перкуссии (игра на ударных). По мере увеличения скорости к этому добавляются новые звуки, в которых последовательно появляются мелодии и вокал. Эта музыка может стать изящным маленьким сопровождением при поездках по городу, особенно романтических.
Если же звук раздражает или сбивает с толку в пробках с остановками, его легко отключить.
«MBUX Sound Drive совершенствует технологии вождения и звука, позволяя автомобилистам производить музыку, просто управляя автомобилем. Это открывает совершенно новый способ создания многомерного звукового дизайна», — заявил рэпер Will.I.Am.
Система появится на всех автомобилях Mercedes-Benz и Mercedes-AMG с системой MBUX второго поколения во второй половине 2024 года.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Motor1
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!