Прототипы новинки Nissan заметили на трассе в Нюрбургринге

Nissan привез на автосалон в Токио мощный концепт кроссовера Ariya Nismo

Nissan представил на автосалоне в Токио «заряженный» кроссовер Ariya Nismo. Автомобиль представляет собой первый электрокар, в основе которого лежит концепт IMx. Его дебют состоялся в 2017 году, а продажи стартовали летом 2020 года. Заказы на полностью «зеленый» SUV начали принимать еще в 2021 году.

Известно, что во время производства электрокроссовера компании пришлось снизить планы по его выпуску. Дело в том, что возникла нехватка микрочипов, были задержки с поставками комплектующих, с покраской кузовов и с бамперами.

Ariya Nismo

Производитель на выставке представил только тизер будущей новинки. О «заряженной» версии Nissan Ariya можно судить по прототипам, «засвеченным» в прошлом году на трассе Нюрбургринг. У автомобилей во время их тестирования заметили колеса большого диаметра, меньший дорожный просвет и более спортивный обвес по сравнению с обычной Ariya.

По информации, Nissan Ariya Nismo предложат покупателям в шести цветах кузова, из них три однотонных (Prism White, Dark Metal Gray, Midnight Black) и три двухцветных (Prism White, Deep Ocean Blue, Stealth Gray) с черной крышей. Предположительно, у электрокроссовера будет более жесткая подвеска с измененными настройками пружин и амортизаторов.

Возможно, «заряженный» SUV получит более прочные стабилизаторы поперечной устойчивости, рулевое управление и тормозная система будут доработаны, могут также измениться и настройки режимов ездовой электроники. Вполне вероятно, что изменения коснутся и двухмоторной силовой установки e-4orce. Предполагается, что на выбор будут предложены обе тяговые батареи – емкостью как 63, так и 87 кВтч.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: kolesa.ru