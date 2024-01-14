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Самые продаваемые марки 2023 года в Китае –...

Машины этого бренда охотнее всего покупают в самом Китае

Самые продаваемые марки 2023 года в Китае – BYD, Volkswagen и Toyota

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в 2023 году на китайском рынке было продано 21,7 млн новых автомобилей, это на 5,6% больше, чем годом ранее.

Хотя в целом рынок вырос более чем на 5%, из-за влияния электромобилей и гибридных автомобилей продажи авто с ДВС упали с 14,9 млн автомобилей в 2022 году до 13,9 млн в 2023 году (- 6,1%).

Продажи электромобилей и гибридов, напротив, увеличились с 5,7 млн до 7,7 млн (+36,5%), на них пришлось 35,7% от общего объема рынка.

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В 2023 году 4 бренда продали более 1 миллиона автомобилей на рынке Поднебесной. Это:

  • BYD – 2 571 109 ед. (+43,3% к 2022 году; доля рынка – 11,85%)
  • Volkswagen – 2 228 635 ед. (-0,2%; 10,27%)
  • Toyota – 1 702 773 ед. (-3,8%; 7,84%).
  • Honda – 1 193 019 ед. (-12,3%; 5,5%).

По этой технологии китайцы тоже выбились в лидеры

BYD укрепил свое лидерство и среди электро- и гибридных автомобилей, заняв 26% рынка электромобилей в Китае, а в категории PHEV – 48% рынка в 2023 году. Чистых электрокаров эта компания реализовала 1 318 835 штук.

Tesla заняла второе место с результатом 603 664 автомобилей, за ней следуют электромобили марок Aion (477 545), Wuling (415 427) и Nio (160 038).

Тройку самых популярных моделей китайского рынка в прошлом году составили:

  • Tesla Model Y – 456 394 шт. (+44,7%)
  • BYD Qin Plus – 434 213 шт. (+40%)
  • BYD Song Plus – 390 213 шт. (-14,2%).

В России представлены три модели BYD: седан Han – от 4 625 000 руб., 7-местный кроссовер Tang – от 5 220 000 руб. и рамный внедорожник Yangwan U8 – от 16 321 104 рублей.

Источник: carnewschina

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik/freepik
Количество просмотров 2
14.01.2024
Фото:freepik/freepik
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