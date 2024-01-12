В России подорожали некоторые популярные иномарки, а другие стали дешевле

Дилеры обновили прайсы на Skoda, Toyota и Geely из параллельного импорта

Российские дилеры в начале 2024 года обновили прайсы на некоторые популярные иномарки, ввозимые в РФ по схеме параллельного импорта.

В частности, с момента начала продаж на авторынке РФ подорожал на 250 тысяч рублей кроссовер Omoda C5. Прибавила 20 тысяч рублей в цене Honda ZR-V. Этот автомобиль доступен в России в разных комплектациях. Например, цена в «базе» в одном из автосалонов в Москве стартует от 4,32 млн рублей. Продавец готов предоставить скидки.

Skoda Octavia выросла в цене на 80 тысяч рублей, еще в декабре прошлого года за китайскую версию просили 3,6 млн рублей. Но есть и хорошие новости: значительно снизилась стоимость Mitsubishi Outlander — на 650 тысяч рублей. Сейчас этот автомобиль доступен за 4,15 млн рублей, хотя еще в ноябре 2023 года за него просили 4,49 млн рублей.

На 200 тысяч рублей стал дешевле седан Geely Preface – сейчас машину с бензиновым мотором объемом 2,0 л и мощностью 190 л.с. можно купить за 3,5 млн рублей. Кроссовер Audi Q5 стал дороже на 300 тысяч рублей — 8,4 млн рублей, Suzuki Ciaz прибавил в цене 17 тысяч рублей, за него просят 2,11 млн рублей.

Toyota RAV4 подорожал на 100 тысяч рублей: цена кроссовера в автосалонах достигает 5 млн рублей. Kia Sportage продается на 200 тысяч рублей дороже – за 3,9 млн рублей, хотя в декабре прошлого года его продавали за 3,7 млн рублей. По словам продавца, можно сэкономить до 550 тысяч рублей, если оформить автокредит и сдать свой прежний автомобиль в трейд-ин.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: autonews.ru