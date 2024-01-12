Три женщины и водитель Lada Largus погибли в аварии в Пензенской области
В Пензенской области в результате ДТП погибли четыре человека. По сообщению областного управления ГИБДД, универсал опрокинулся в кювет после столкновения с грузовиком.
Авария произошла в Городищенском районе накануне в 17:55 мск на первом километре автодороги Нижняя Елюзань — Русский Камешкир — Лопатино.
По предварительной информации ГИБДД, 11 января произошло столкновение автомобиля Lada Largus, которым управлял водитель 1975 года рождения, с грузовиком Howo T5G, которым управлял мужчина 1976 года рождения.
«После удара автомобиль Lada Largus допускает съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель и пассажиры Lada Largus женщина 1975 года рождения, девушки 1997 и 2005 годов рождения от полученных повреждений скончались на месте», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время представители ГИБДД расследуют все обстоятельства трагедии, по факту аварии проводится проверка.
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Источник: ria.ru
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