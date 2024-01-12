#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Президент на встрече с главой РЖД обсудил развитие транспортных коридоров
12 января
Президент на встрече с главой РЖД обсудил развитие транспортных коридоров
Путин заинтересовался новыми железнодорожными...
Сложно, но возможно — эксперт «За рулем» о выпуске 30 тысяч машин на заводе Mercedes
12 января
Сложно, но возможно — эксперт «За рулем» о выпуске 30 тысяч машин на заводе Mercedes
Кадаков нашел предпосылки для запуска нового...
Неубиваемый кроссовер за 1 млн с АКП: бензин или дизель?
12 января
Неубиваемый кроссовер за 1 млн с АКП: бензин или дизель?
Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать...

Президент на встрече с главой РЖД обсудил развитие транспортных коридоров

Путин заинтересовался новыми железнодорожными вагонами с полками длиной 2 метра

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой РЖД Олегом Белозеровым поинтересовался, когда появятся железнодорожные вагоны с увеличенными габаритами. Белозеров в своем докладе уделил отдельное внимание этому вопросу.

«В конце года у нас пройдет сертификаци и встанет в строй новый пассажирский вагон габарита Т. Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 см, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 м, а 2 м», — уточнил глава компании.
Президент России Владимир Путин, глава РЖД Олегом Белозеровым
Президент России Владимир Путин, глава РЖД Олегом Белозеровым
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Почему инспектор ГИБДД остановит именно вас – 8 «зимних» штрафов

Теперь проход в вагонах будет шире на пять сантиметров, а у пассажиров появится дополнительное персональное пространство. Отвечая на вопрос президента: «Когда такой вагон будет уже?», Белозеров заверил, что он появится в декабре текущего года.

Также на встрече была затронута тема развития транспортных коридоров. Белозеров указал на прирост перевозок, а также упомянул инвестпрограмму РЖД и планы по модернизации Восточного полигона, она охватывает БАМ и Транссиб. В заключение Белозеров пообещал, что все взятые обязательства будут выполнены.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: tass.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:ТАСС / Григоров Гавриил, YouTube / 808
12.01.2024
Фото:ТАСС / Григоров Гавриил, YouTube / 808
Поделиться:
Оцените материал:
0