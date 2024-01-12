Президент на встрече с главой РЖД обсудил развитие транспортных коридоров

Путин заинтересовался новыми железнодорожными вагонами с полками длиной 2 метра

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой РЖД Олегом Белозеровым поинтересовался, когда появятся железнодорожные вагоны с увеличенными габаритами. Белозеров в своем докладе уделил отдельное внимание этому вопросу.

«В конце года у нас пройдет сертификаци и встанет в строй новый пассажирский вагон габарита Т. Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 см, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 м, а 2 м», — уточнил глава компании.

Президент России Владимир Путин, глава РЖД Олегом Белозеровым

Теперь проход в вагонах будет шире на пять сантиметров, а у пассажиров появится дополнительное персональное пространство. Отвечая на вопрос президента: «Когда такой вагон будет уже?», Белозеров заверил, что он появится в декабре текущего года.

Также на встрече была затронута тема развития транспортных коридоров. Белозеров указал на прирост перевозок, а также упомянул инвестпрограмму РЖД и планы по модернизации Восточного полигона, она охватывает БАМ и Транссиб. В заключение Белозеров пообещал, что все взятые обязательства будут выполнены.

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Источник: tass.ru