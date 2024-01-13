Hyundai будет получать водород из навоза и мусора

Водород будет играть решающую роль в дорожной карте устойчивого развития Hyundai

Переработка отходов в водород — это процесс, включающий ферментацию органических отходов, таких как продукты питания и навоз скота, для производства биогаза. Затем биогаз обрабатывается для улавливания углекислого газа и производства водорода. Этот метод позволяет использовать отходы, которые раньше просто выбрасывались, и превращать их в полезное топливо.

Переработка пластика в водород — это совершенно другой процесс. Отходы пластика, которые не могут быть переработаны, плавятся и газифицируются. Затем ненужные элементы удаляются, и остается только чистый водород. Таким образом, Hyundai находит способы использовать даже пластиковые отходы для производства экологически чистого топлива.

Кроме того, Hyundai разрабатывает мембранные электролизеры с полимерным электролитом мощностью в мегаватт для производства водорода. Эти электролизеры будут коммерциализированы в ближайшие годы. Такой подход позволит Hyundai значительно увеличить производство водорода и сделать его доступным для различных сфер, включая автомобили, грузовики, автобусы, самолеты и морские суда.

Компания также планирует использовать водород для производства электроэнергии и обогрева зданий.

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Источник: Carscoops