Volkswagen неожиданно показал новый Golf

Volkswagen Golf Mk8.5 GTI показан публике раньше запланированной премьеры

Новый Volkswagen Golf Mk8.5 GTI был неожиданно представлен на выставке CES 2024, хотя официальная премьера этого обновленного хэтчбека ожидается лишь в конце месяца.

Volkswagen Golf Mk8.5 GTI

Появление нового Golf на выставке высоких технологий связано с анонсом интеграции самого известного искусственного интеллекта в автомобили Volkswagen. В качестве демонстрационной модели для этого важного события был выбран салон Golf Mk8.5.

Интересным нововведением стала замена сенсорных кнопок на руле, которые многие пользователи критиковали, на обычные механические кнопки. Кроме того, экран медиасистемы больше не встроен в панель, а установлен отдельно, как это сделано в новых моделях Volkswagen Passat и Tiguan.

Что касается внешнего вида, особых изменений не ожидается: бамперы Golf незначительно видоизменятся, добавятся новые диски и светящаяся полоса между фарами, подобная той, что присутствует в электромобилях Volkswagen ID.

Интерьер Volkswagen Golf Mk8.5 GTI

Новый Volkswagen Golf Mk8.5 GTI обещает сочетание передовых технологий и стильного дизайна, который уже стал знаковым для этой модели. Ожидается, что обновленный Golf привлечет внимание автолюбителей своими улучшенными характеристиками и возможностями.

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Источник: Carscoops