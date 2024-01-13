Changan готовит конкурента внедорожникам Tank: появились изображения
Deepal, являющаяся дочерней компанией Changan, воздержалась от комментариев относительно технических характеристик автомобиля. Утечки проливают свет на то, что G318 может быть как рамным внедорожником, наподобие Tank и Fang Cheng Bao, так и кроссовером с несущим кузовом, аналогичным Jetour Traveler и Haval Dargo.
Самый близкий по техническим характеристикам автомобиль к G318 – это Fang Cheng Bao Leopard 5, о чём свидетельствует независимая задняя подвеска. По габаритам и ценовому позиционированию внедорожник сопоставим с Tank 500: его длина составляет около пяти метров, а стоимость – от 300 тысяч юаней (42 тысячи долларов).
Среди ожидаемых функций в G318 значатся «танковый» разворот и электрическая система полного привода. Не исключено, что Deepal G318 будет частично унифицирован с гибридным пикапом Changan.
Ожидается, что сначала Deepal G318 будет представлен в виде близкого к серийному концепт-кара, а уже затем будет выпущена серийная версия.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: autohome.com.cn
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!