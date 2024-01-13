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Changan готовит конкурента внедорожникам Tank: появились изображения

Changan поделился рендерами конкурента внедорожникам Tank с индексом G318

Deepal, являющаяся дочерней компанией Changan, воздержалась от комментариев относительно технических характеристик автомобиля. Утечки проливают свет на то, что G318 может быть как рамным внедорожником, наподобие Tank и Fang Cheng Bao, так и кроссовером с несущим кузовом, аналогичным Jetour Traveler и Haval Dargo.

Changan G318
Changan G318

Самый близкий по техническим характеристикам автомобиль к G318 – это Fang Cheng Bao Leopard 5, о чём свидетельствует независимая задняя подвеска. По габаритам и ценовому позиционированию внедорожник сопоставим с Tank 500: его длина составляет около пяти метров, а стоимость – от 300 тысяч юаней (42 тысячи долларов).

Changan G318
Changan G318
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Среди ожидаемых функций в G318 значатся «танковый» разворот и электрическая система полного привода. Не исключено, что Deepal G318 будет частично унифицирован с гибридным пикапом Changan.

Ожидается, что сначала Deepal G318 будет представлен в виде близкого к серийному концепт-кара, а уже затем будет выпущена серийная версия.

Источник: autohome.com.cn

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За РулемЛежнин Роман
Фото:autohome.com.cn
Количество просмотров 216
13.01.2024
Фото:autohome.com.cn
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