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Появились подробности о европейской версии новой Toyota Camry

Европейская версия Toyota Camry лишится спортивного пакета

В Европе Camry будет предлагаться только в одной комплектации – HEV-гибрид с передним приводом. Силовая установка включает в себя 2,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор, которые развивают суммарную мощность 231 л. с. Время разгона 0-100 км/ч составляет 7,9 секунды. Расход топлива пока не разглашается.

Toyota Camry Hybrid
Toyota Camry Hybrid

В базовой комплектации европейская Camry получит виртуальную приборную панель с семидюймовым экраном, а также 12,3-дюймовый тачскрин, беспроводную зарядку для гаджетов, адаптивный круиз-контроль, системы контроля полосы и автоматического торможения.

Toyota Camry Hybrid
Toyota Camry Hybrid
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Ожидается, что цена на новую Toyota Camry в Европе будет выше, чем на уходящее поколение. В Испании стоимость седана начинается от 44 тысяч евро (48,2 тысячи долларов).

В России продажи Toyota Camry не планируются. Однако дилеры могут привезти автомобиль по схеме параллельного импорта.

Салон Toyota Camry Hybrid
Салон Toyota Camry Hybrid

Источник: CarsWeek

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 93
13.01.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-14