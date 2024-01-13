Появились подробности о европейской версии новой Toyota Camry

Европейская версия Toyota Camry лишится спортивного пакета

В Европе Camry будет предлагаться только в одной комплектации – HEV-гибрид с передним приводом. Силовая установка включает в себя 2,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор, которые развивают суммарную мощность 231 л. с. Время разгона 0-100 км/ч составляет 7,9 секунды. Расход топлива пока не разглашается.

Toyota Camry Hybrid

В базовой комплектации европейская Camry получит виртуальную приборную панель с семидюймовым экраном, а также 12,3-дюймовый тачскрин, беспроводную зарядку для гаджетов, адаптивный круиз-контроль, системы контроля полосы и автоматического торможения.

Toyota Camry Hybrid

Ожидается, что цена на новую Toyota Camry в Европе будет выше, чем на уходящее поколение. В Испании стоимость седана начинается от 44 тысяч евро (48,2 тысячи долларов).

В России продажи Toyota Camry не планируются. Однако дилеры могут привезти автомобиль по схеме параллельного импорта.

Салон Toyota Camry Hybrid

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Источник: CarsWeek