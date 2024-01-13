Появились подробности о европейской версии новой Toyota Camry
В Европе Camry будет предлагаться только в одной комплектации – HEV-гибрид с передним приводом. Силовая установка включает в себя 2,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор, которые развивают суммарную мощность 231 л. с. Время разгона 0-100 км/ч составляет 7,9 секунды. Расход топлива пока не разглашается.
В базовой комплектации европейская Camry получит виртуальную приборную панель с семидюймовым экраном, а также 12,3-дюймовый тачскрин, беспроводную зарядку для гаджетов, адаптивный круиз-контроль, системы контроля полосы и автоматического торможения.
Ожидается, что цена на новую Toyota Camry в Европе будет выше, чем на уходящее поколение. В Испании стоимость седана начинается от 44 тысяч евро (48,2 тысячи долларов).
В России продажи Toyota Camry не планируются. Однако дилеры могут привезти автомобиль по схеме параллельного импорта.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: CarsWeek
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!
Отзывы о Toyota Camry (7)
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.