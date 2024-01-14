#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW XM by Mansory
14 января
Тюнеры из Mansory выпустили брутальный обвес для и без того крутого BMW XM
В честь юбилея BMW M ателье Mansory выпустило...
Porsche Carrera GT
14 января
Porsche отозвала партию машин и не смогла их починить
Отозванные Porsche Carrera GT не смогли...
Машины этого бренда охотнее всего покупают в самом Китае
14 января
Машины этого бренда охотнее всего покупают в самом Китае
Самые продаваемые марки 2023 года в Китае –...

Фантастика становится реальностью: Xpeng представили летающий автомобиль

Подразделение XPeng по производству электроавиации AeroHT поделилось наработками

На выставке CES в Лас-Вегасе подразделение XPeng по производству электроавиации AeroHT представило новую информацию о своих двух «летающих автомобилях». Среди них – модульный летающий автомобиль Land Aircraft Carrier, который должен поступить в массовое производство в 2025 году.

Land Aircraft Carrier
Land Aircraft Carrier

Land Aircraft Carrier состоит из автомобиля-базы и части, отвечающей за полетность. Летающая часть находится внутри основного корпуса. Автомобиль вмещает в себя 4-5 пассажиров и оснащаться электрической трансмиссией с увеличенным запасом хода.

Land Aircraft Carrier
Land Aircraft Carrier
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Как правильно заряжать АКБ зимой – 3 проверенных способа

Воздушный модуль в автомобили соответствует электрическому самолету, способному к вертикальному взлету и посадке. Автомобиль может летать на малых высотах и поддерживает систему автопилота. Также двигательная установка отвечает требованиям безопасности при отказе одного пропеллера.

Land Aircraft Carrier
Land Aircraft Carrier

XPeng AeroHT уже открыла предварительные заказы на Land Aircraft Carrier, цена которого пока не сообщается. Однако ожидается, что стоимость не будет ниже 140 000 долларов.

Источник: IXBT

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:YouTube
Количество просмотров 4
14.01.2024
Фото:YouTube
Поделиться:
Оцените материал:
0