Фантастика становится реальностью: Xpeng представили летающий автомобиль

Подразделение XPeng по производству электроавиации AeroHT поделилось наработками

На выставке CES в Лас-Вегасе подразделение XPeng по производству электроавиации AeroHT представило новую информацию о своих двух «летающих автомобилях». Среди них – модульный летающий автомобиль Land Aircraft Carrier, который должен поступить в массовое производство в 2025 году.

Land Aircraft Carrier

Land Aircraft Carrier состоит из автомобиля-базы и части, отвечающей за полетность. Летающая часть находится внутри основного корпуса. Автомобиль вмещает в себя 4-5 пассажиров и оснащаться электрической трансмиссией с увеличенным запасом хода.

Land Aircraft Carrier

Воздушный модуль в автомобили соответствует электрическому самолету, способному к вертикальному взлету и посадке. Автомобиль может летать на малых высотах и поддерживает систему автопилота. Также двигательная установка отвечает требованиям безопасности при отказе одного пропеллера.

Land Aircraft Carrier

XPeng AeroHT уже открыла предварительные заказы на Land Aircraft Carrier, цена которого пока не сообщается. Однако ожидается, что стоимость не будет ниже 140 000 долларов.

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Источник: IXBT