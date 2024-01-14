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Hyundai представил самое тихое аэротакси

Дочерняя компания Hyundai Motor представила летающее такси S-A2 на CES 2024

S-A2 оснащен восемью наклонными несущими винтами и распределенной электрической двигательной установкой. Такая конфигурация обеспечивает вертикальный взлет и посадку, а также плавный горизонтальный полет. Максимальная скорость летающего автомобиля составляет 193 км/ч, а высота полета может достигать 500 метров. Запас хода S-A2 составляет 65 км, что достаточно для выполнения коротких городских поездок.

Летающее такси S-A2
Летающее такси S-A2

Одной из ключевых особенностей S-A2 является его низкий уровень шума. В компании-изготовителе Supernal заявили, что летающее такси «будет работать так же тихо, как посудомоечная машина». Уровень шума при вертикальном взлете и посадке составляет всего 65 дБ, а во время полета – 45 дБ. Это достигается благодаря использованию наклонных винтов и специальных звукоизоляционных материалов.

Летающее такси S-A2
Летающее такси S-A2
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Безопасность и надежность являются приоритетом для Supernal. S-A2 оснащен передовыми системами управления полетом и активной безопасности. Летающее такси прошло тщательное тестирование и соответствует всем требованиям безопасности.

Supernal планирует начать первые испытательные полеты S-A2 до конца года. Компания Hyundai Motor подаст заявку на получение сертификата летной годности США в середине 2024 года и планирует запустить официальные коммерческие услуги в 2028 году после выполнения всех требований.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:YouTube
Количество просмотров 3
14.01.2024
Фото:YouTube
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