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Volkswagen ID. 3 Extreme Smart Edition: самый «умный» электромобиль в линейке

У Volkswagen ID. 3 2024 появилась новая версия с названием Extreme Smart Edition

Недавно в Поднебесной дебютировал новый вариант электрического хетчбэка ID. 3 2024 под названием Extreme Smart Edition.

Volkswagen ID. 3 Extreme Smart Edition
Volkswagen ID. 3 Extreme Smart Edition

Как следует из названия, эта версия представляет собой наиболее продвинутую и оснащенную модификацию ID. 3. Она отличается от базовой модели более богатым оснащением.

Интерьер Volkswagen ID. 3 Extreme Smart Edition
Интерьер Volkswagen ID. 3 Extreme Smart Edition
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В комплектацию входят матричные светодиодные фары, светодиодная подсветка, система кругового обзора, передние кресла с обогревом, проекционный экран, адаптивный круиз-контроль и другие полезные опции.

Первым покупателям сделают хорошую скидку и вместо 25,7 тыс. долларов автомобиль обойдется в 20,2 тыс. долларов.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 1
14.01.2024
Фото:Volkswagen
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