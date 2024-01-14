Volkswagen ID. 3 Extreme Smart Edition: самый «умный» электромобиль в линейке
Недавно в Поднебесной дебютировал новый вариант электрического хетчбэка ID. 3 2024 под названием Extreme Smart Edition.
Как следует из названия, эта версия представляет собой наиболее продвинутую и оснащенную модификацию ID. 3. Она отличается от базовой модели более богатым оснащением.
В комплектацию входят матричные светодиодные фары, светодиодная подсветка, система кругового обзора, передние кресла с обогревом, проекционный экран, адаптивный круиз-контроль и другие полезные опции.
Первым покупателям сделают хорошую скидку и вместо 25,7 тыс. долларов автомобиль обойдется в 20,2 тыс. долларов.
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Источник: ITHome
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