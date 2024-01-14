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Audi готовит крупный внедорожник в качестве конкурента BMW X7 и Mercedes GL/GLS

Audi подтвердила разработку полноразмерного премиального внедорожника Q9

По словам генерального директора Audi Джеффа Мэннеринга, Q9 может появиться к 2026 году. Он также отметил, что компания видит смысл в выпуске более крупной и дорогой модели Q, учитывая растущий спрос на такие автомобили.

По слухам, Q9 станет семиместным внедорожником, а главным преимуществом будет просторный салон, с достаточным местом для пассажиров третьего ряда. Внедорожник будет продаваться в США и Китае уже в 2025 году.

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Компания планирует прекратить выпускать автомобили с ДВС к 2032 году. Модель Q9 станет одной из последних новых моделей Audi с двигателями внутреннего сгорания.

Ожидается, что Q9 будет оснащаться мощными двигателями V6 и V8, а также гибридными и полностью электрическими силовыми установками.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Audi
Количество просмотров 2
14.01.2024
Фото:Audi
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