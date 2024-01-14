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Уникальный трансформер Kia показали на видео

На выставке CES 2024 Kia представила концепцию трансформируемого электромобиля

Особенность данной платформы заключается в возможности менять модули кузова, что позволяет адаптировать автомобиль к различным задачам и предпочтениям пользователя.

Kia PV5
Kia PV5

Наглядно продемонстрировать принцип работы PBV помогает видеоролик, в котором показана трансформация миниатюрной модели. В ролике демонстрируется, как сменная задняя часть, называемая «Модулем жизни», отделяется от платформы с помощью гидравлических подъемников, сдвигающих модуль назад и заменяющих его кузовом пикапа. При этом задние колеса и шасси, в котором находится аккумуляторный модуль, остаются на месте. После быстрой замены кузова автомобиль может продолжать движение.

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Первым автомобилем, построенным на платформе PBV, станет кроссовер Kia PV5, который дебютирует в 2025 году. Ожидаемая стартовая цена PV5 составит около 35 000 долларов.

Источник: InsideEVs

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 1
14.01.2024
Фото:Kia
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