Уникальный трансформер Kia показали на видео

На выставке CES 2024 Kia представила концепцию трансформируемого электромобиля

Особенность данной платформы заключается в возможности менять модули кузова, что позволяет адаптировать автомобиль к различным задачам и предпочтениям пользователя.

Kia PV5

Наглядно продемонстрировать принцип работы PBV помогает видеоролик, в котором показана трансформация миниатюрной модели. В ролике демонстрируется, как сменная задняя часть, называемая «Модулем жизни», отделяется от платформы с помощью гидравлических подъемников, сдвигающих модуль назад и заменяющих его кузовом пикапа. При этом задние колеса и шасси, в котором находится аккумуляторный модуль, остаются на месте. После быстрой замены кузова автомобиль может продолжать движение.

Первым автомобилем, построенным на платформе PBV, станет кроссовер Kia PV5, который дебютирует в 2025 году. Ожидаемая стартовая цена PV5 составит около 35 000 долларов.

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Источник: InsideEVs