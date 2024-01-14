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Renault обновил Duster предыдущего поколения

В Бразилии вышла обновленная версия Renault Duster второго поколения

Недавно в Южной Америке состоялся апгрейд местного варианта под маркой Renault. Обновления коснулись внешнего вида, салона и опций безопасности.

Renault Duster
Renault Duster

Внешне бразильский Renault Duster теперь ближе к европейскому варианту Dacia. Кроссовер получил новую оптику с Y-образным рисунком, видоизмененную решётку радиатора и 17-дюймовые диски. Кузовные панели остались прежними, так как автомобиль собирается локально в Бразилии.

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В салоне изменений больше. Главным нововведением стало увеличение количества подушек безопасности с двух до шести в базовой комплектации. Также изменилась графика приборов, стал больше центральный подлокотник, а у задних пассажиров появилась пара USB-разъёмов. Внедорожный декор, беспроводная зарядка для гаджетов, камеры кругового обзора и 17-дюймовые диски доступны в топовой комплектации.

Renault Duster
Renault Duster

Технических изменений нет. Покупателям в Бразилии по-прежнему предлагаются атмосферный двигатель 1,6 (с механической коробкой передач или вариатором) и турбомотор 1,3 (только с вариатором). Базовый двигатель может работать на этаноле. Полный привод для бразильского Duster не предусмотрен.

Renault Duster
Renault Duster

Обновление Renault Duster в Бразилии означает, что кроссоверу не грозит отставка в ближайшие три года. Однако экспансия абсолютно нового Duster уже началась. Ранее был представлен вариант под брендом Renault, а в Европе раскрыты комплектации и цены кроссовера под маркой Dacia.

Обновленный Renault Duster уже поступил в продажу в Бразилии. Цены на кроссовер стартуют с 25 тысяч долларов.

Источник: CarsWeek

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 1
14.01.2024
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+13