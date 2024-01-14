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Porsche отозвала партию машин и не смогла их починить

Отозванные Porsche Carrera GT не смогли починить из-за отсутствия запчастей

В апреле 2023 года Porsche объявила об отзыве суперкаров Carrera GT, выпущенных в 2004 и 2005 годах. Причиной стало обнаружение потенциальной поломки подвески, которая могла привести к автокатастрофе. Немецкий автопроизводитель рекомендовал владельцам прекратить эксплуатацию автомобилей на неопределенный срок.

Porsche Carrera GT
Porsche Carrera GT

В Porsche заявили, что шарниры подвески автомобилей могут выйти из строя из-за механических повреждений и коррозии. Это могло привести к потере управления и аварии.

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Владельцам Carrera GT было предложено доставить свои автомобили в ближайший дилерский центр Porsche для осмотра и ремонта. Однако, как сообщает издание Jalopnik.com, у Porsche до сих пор нет запчастей для исправления дефекта. Сроки ремонта не определены, а поступление необходимых запчастей ожидается только в III квартале 2024 года.

Ситуация с Carrera GT вызвала недовольство владельцев автомобилей. Некоторые из них пожаловались, что страховые компании отказываются страховать Carrera GT для эксплуатации на дорогах общего пользования, поскольку дефект еще не устранен производителем.

Porsche Carrera GT – редкий и дорогой суперкар, который был выпущен ограниченным тиражом. Автомобиль оснащен 5,7-литровым двигателем V10 мощностью 612 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды. Максимальная скорость Carrera GT составляет 330 км/ч.

Источник: Jalopnik.com

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
14.01.2024
Фото:Unsplash
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