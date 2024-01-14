Тюнеры из Mansory выпустили брутальный обвес для и без того крутого BMW XM
Автомобиль получил полностью карбоновый аэродинамический обвес. Он включает в себя передний и задний бамперы, накладки на колёсные арки, пороги, решетку радиатора, капот, спойлеры на кромке крыши и крышке багажника, диффузор, накладки на зеркала заднего вида.
По словам ателье, брутальный вид автомобилю придают детали, выполненные из «кованого» углепластика. Также они положительно влияют на аэродинамические характеристики. На это же влияют и новые кованые колесные диски размером 24 дюйма, «обутые» в спортивные шины Michelin Pilot Sport 4S размерностью 295/30 спереди и 335/25 сзади.
Помимо внешних изменений, Mansory также предлагает доработку интерьера BMW XM. Тюнеры готовы реализовать любые пожелания клиента, включая использование любых цветов и материалов отделки в любых их сочетаниях.
Технические характеристики BMW XM остались без изменений. Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из 4,4-литрового бензинового двигателя V8 и двух электромоторов. Общая мощность системы в 653 л. с. и 800 Н·м крутящего момента позволяют кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды. Максимальная скорость автомобиля доходит до 250 км/ч.
Стоимость доработок BMW XM от Mansory не сообщается.
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Источник: Mansory
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