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Три новые модели Haval для России – что о них известно?

В 2024 году российская линейка Haval пополнится моделями H3, H5 и F8

В 2024 году российская линейка Haval пополнится тремя моделями, пишет источник со ссылкой на данные с закрытой дилерской конференции. Уже в январе ожидается дебют кроссовера H3. Под этим индексом у нас будет продаваться Haval Cool Dog, имеющий 150-сильный 1.5 турбо, 7-ступенчатый робот и опциональный полный привод. При длине кузова 4,5 метра он стоит на полступеньки выше Jolion, но при этом обладает брутальным стилем Dargo. Прогнозируемая вилка цен – от 2,79 до 3,19 млн рублей.

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Появление второй новинки намечено на весну. Рамный внедорожник Н5 длиной 5,2 метра на базе пикапа King Kong Poer в РФ будут продавать с бензиновым и дизельным моторами (190 и 150 л.с.), 8-ступенчатой АКП и подключаемым полным приводом. Ориентировочная цена – от 3,5 до 4 млн рублей.

А в середине лета добавится еще и среднеразмерный кроссовер F8, на китайском рынке идущий как Xiaolong Max. Привод у машины только полный, а силовые установки – бензиновый турбо 2.0 с отдачей 236 л.с. или гибрид на 299 л.с. Примерные цены – от 4,2 до 4,9 млн рублей.

Haval H3, он же Cool Dog
Haval H3, он же Cool Dog

Обновится и действующий модельный ряд: появятся рестайлинговые Jolion и F7, новый кроссовер Dargo и следующее поколение внедорожника H9, который еще не показывали официально. Какие из вышеперечисленных моделей будут у нас привозными, а какие начнут собирать на заводе Haval под Тулой, пока не уточняется.

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Источник: haval-clubs

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
16.01.2024
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