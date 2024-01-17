Эксперты выяснили, чего опасались люди на дорогах в зимние праздники

Simble: в зимние каникулы россияне боялись пьяных водителей, снегопада и сосулек

InsurTech – провайдер Simble провел исследование, чтобы выяснить, что особенно беспокоило россиян на дорогах в новогодние каникулы. Оказалось, что основными источниками беспокойства были пьяные водители, снегопады и сосульки.

Из 25 тысяч участников онлайн-опроса 45% опасались возможного столкновения с пьяным водителем, 22% респондентов высказали беспокойство о возможных ДТП в сложных погодных условиях, а 9% беспокоились о том, что их автомобиль может пострадать от воздействия внешних сил, особенно на парковке. При этом

12% участников опроса заявили, что вообще не испытывают беспокойства по поводу этих конкретных рисков.

Между тем, эксперты отметили, что новогодние праздники традиционно сопровождаются подобными опасностями. В это время на дорогах встречаются водители, рискнувшие сесть за руль в нетрезвом виде, что не всегда легко выявить. Плохая погода, включая снегопады и гололед, также могут привести к дорожным происшествиям. Внешние силы воздействия, такие как сосульки или умысел злоумышленников, нередко становятся причиной вреда, нанесенного автомобилям в зимние праздники.

А вот риски, связанные с угоном, кражей деталей или сливом бензина, вызывают меньше беспокойства у россиян. Этих рисков опасаются не более 6%.

Кирилл Чугунов, директор по исследованиям Simble, отметил, что угон автомобилей сегодня действительно маловероятен из-за широкого распространения дорожных камер, особенно в крупных городах.

Исследование проводилось в мобильном приложении Simble с 8 по 12 января, в нем участвовало 25 тысяч человек.

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Источник: InsurTech