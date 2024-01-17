Hyundai Elantra с пробегом возглавила топ-8 лучших авто по цене до 900 тысяч рублей

Эксперты нашли 8 лучших автомобилей с пробегом по цене до 900 тысяч рублей

Растущие цены на новые автомобили вынуждают автовладельцев делать выбор в пользу машин с пробегом. Эксперты авторитетного ресурса AutoBlog перечислили модели до 900 тысяч рублей, которые станут хорошим приобретением в 2024 году.

В топ-8 лидирует Hyundai Elantra 2014-2020 годов выпуска, у этого автомобиля внутри достаточно пространства для семьи.

В ценовой категории до 10 тысяч долларов (876,8 тыс. рублей) он назван лучшим.

Hyundai Elantra

Лучшим выбором среди машин с вместительным багажником назван Kia Soul 2017-2019 годов выпуска. А его оригинальный дизайн заметят на трассе все участники движения. Надежным автомобилем в ценовой категории до 900 тысяч рублей стала Toyota Camry. Это практичный бизнес-седан, которому нет равных, убеждены эксперты.

На вторичном рынке электрокаров звания лучшего до 900 тысяч рублей удостоился Nissan Leaf в версиях 2011-2017 годов выпуска. А статус лучшего в сегменте SUV получил Dodge Journey 2011-2020 годов выпуска. У него очень просторный трехрядный салон и полный привод, за которые его ценят владельцы.

Самый популярный кроссовер в ценовой категории до 900 тысяч рублей – Nissan Rogue 2014-2017 годов. Отмечается, что его можно найти по цене дешевле конкурентов, таких как Toyota RAV4 и Honda CR-V. Такая демократичная цена импонирует покупателям.

Если кто-то ищет недорогой и практичный пикап, эксперты советуют сделать выбор в пользу Dodge Dakota 2005-2011 годов выпуска. На вторичном рынке он является одним из самых доступных по цене, которая не превышает 900 тысяч рублей. Если нужен пикап с превосходными возможностями буксировки дешевле 900 тысяч рублей, нужно брать Nissan Titan 2008-2012 годов выпуска.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: avtonovostidnya.ru