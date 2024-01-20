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Автомобилистка решила перевоспитать нерадивого водителя

Возмущенная девушка почистила снег с заднего стекла безалаберного водителя

И в России есть водители (и вы наверняка таких знаете), которые делают так же – сел и поехал, несмотря на то, что за ночь машина превратилась в маленький сугробик.

Но конкретно этот видеосюжет – из Канады. Две девушки, возвращаясь с работы на своем авто, были вынуждены тащиться за машиной, буквально заваленной снегом. В итоге пассажирка не выдержала и сказала подруге, что если этот водитель продолжит ехать перед ними и остановится на красный, она выскочит и почистит ему стекло настолько, насколько позволит цикл светофора.

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Конечно же. он поехал в ту же сторону, поэтому девушка выбежала из авто, а водитель не смогла сдержать хохота и запечатлела этот забавный момент.

Девушки отметили, что мужчина был вежлив, поблагодарил и улыбнулся. И признался… что еще не успел приобрести щетку для снега. В итоге он заехал в ближайший торговый центр, чтобы ее купить, пишет автор видео.

Выходит, подействовало?

Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
20.01.2024
Фото:Unsplash
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