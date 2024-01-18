Двигатель без масла — чем чревато и сколько километров проедет автомобиль

Эксперт «За рулем» рассказал, через какое время заклинит мотор при потере масла

При отсутствии масла в работающем двигателе разрушительный износ агрегата произойдет не сразу – машина проедет еще какое-то время, но недолго. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Если масло ушло из двигателя, то внутри возникает сильное трение механизмов, увеличивается износ силового агрегата. До серьезных проблем автомобиль проедет примерно 70 или 100 км. В "сказочных" или оптимальных условиях это может быть 200 км, а потом силовой агрегат перегреется, и его заклинит», — объяснил эксперт.

Колодочкин констатировал, что пока еще не создан двигатель внутреннего сгорания, способный работать без масла. При этом он отметил, что некоторые производители присадок продают составы, позволяющие какое-то время функционировать без смазки, но эффект от таких «снадобий» весьма сомнителен. Любой двигатель может работать без масла, но недолго, подытожил эксперт.

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Источник: gazeta.ru